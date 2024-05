Durante una entrevista posterior al partido de la vuelta de los cuartos de final, el futbolista del Club América, Julián Quiñones, mostró una visible emoción al romper en llanto.

Este emotivo momento se dio después de que Julián Quiñones marcara el gol del empate frente al CF Pachuca, asegurando así el boleto del Club América a las semifinales del Clausura 2024. El tanto de Quiñones llegó en el minuto 94 del partido, cuando las Águilas estaban en desventaja por 1-0 frente al CF Pachuca .

El gol de Julián Quiñones fue determinante para el Club América, ya que permitió que el equipo avanzara a la siguiente ronda del torneo y pudiera seguir vivo el sueño de los aficionados de celebrar un bicampeonato.

En un partido que parecía estar escapándose de las manos del América, el gol del futbolista naturalizado mexicano llegó en el último minuto, cambiando el rumbo del encuentro y asegurando la clasificación del equipo a las semifinales.

¿Qué dijo Julián Quiñones luego de anotar el gol que le dio el pase a las semifinales al América?

Después de anotar el gol en los minutos finales del partido que aseguró el pase del América a las semifinales, Julián Quiñones compartió sus emociones durante una entrevista.

Julián Quiñones expresó que ha atravesado momentos difíciles últimamente y que el gol significó mucho para él en ese sentido: “Han sido momentos duros para mí, a veces he tratado de no pensar en eso. Es muy importante para mí poder marcar y ayudar al equipo y decirle que estoy ahí, siempre trabajando de la mejor forma”.

Además, Quiñones mencionó que su objetivo es ayudar al equipo de la mejor manera posible, independientemente de si juega como titular o suplente: “Así las cosas no salgan bien siempre voy a estar bajando y ayudando a mis compañeros, así sea titular o suplente siempre voy a querer lo mejor para este equipo”.

El futbolista reveló que estuvo a punto de romper en llanto cuando marcó el gol, pero decidió contenerse y enfocarse en seguir luchando por el equipo: “Son lágrimas de cansancio de tantos momentos malos, a veces las personas piensan que no sentimos y me dieron ganas de llorar en el gol, pero lo contuve, pero la vida sigue y hay que seguir luchando como siempre lo he hecho”.

La emoción de Julián Quiñones, hasta las lágrimas, en la entrevista que nos dio para @TUDNMEX , después de anotar el gol que calificó al América, han sido días complicados en Coapa y hoy se desahogaron

¿Quién es el próximo rival de Julián Quiñones y el Club América?

Después del emocionante momento en el que Julián Quiñones rompió en llanto durante una entrevista, tanto él como el Club América están enfocados en las semifinales del Clausura 2024.

El Club América, junto a Julián Quiñones, ahora esperan conocer a su próximo rival en esta etapa crucial del torneo.

Los posibles rivales del América en las semifinales son: el Club Pumas, los Rayados de Monterrey, el Club Tigres o el Club Chivas.