Las polémicas no paran en Chivas, pues el Piojo Alvarado está en medio del huracán por una situación que ya está involucrando a la Liga MX y el castigo que le dieron a Nahuel Guzmán.

En la conferencia de prensa de Chivas del jueves 3 de octubre, previo a su partido del Clásico Tapatío contra Atlas FC, el Piojo Alvarado lanzó un petardo a los periodistas.

La mayoría de los reporteros presentes en la sala de prensa tomaron la decisión de abandonar la conferencia como un símbolo de protesta contra la supuesta agresión.

Es por eso que se piensa que los mismos periodistas y medios de comunicación presionen a la Liga MX para que sancionen al jugador del Rebaño Sagrado, como ocurrió hace unos meses con Nahuel Guzmán.

¿Qué sanción le pondrá la Liga MX al Piojo Alvarado por lanzar un petardo a periodistas?

Muchos aficionados piensan que la Liga MX le tendría que poner una sanción al Piojo Alvarado, pues fue el futbolista de Chivas que lanzó un dardo en la sala de prensa del equipo.

Sin embargo, lo más probable es que la Liga MX no intervenga en esta situación y no castigue al Piojo Alvarado, pues como tal, los hechos no ocurrieron mientras se jugaba un partido.

Caso contrario a lo que ocurrió con Nahuel Guzmán, quien estuvo presente en el estadio para apuntar con un láser al portero de Rayados de Monterrey, Esteban Andrada.

¿Por qué el Piojo Alvarado lanzó un petardo en la sala de prensa de Chivas?

En un principio no se reveló quién fue el futbolista que lanzó un petardo a la sala donde se encontraban todos los periodistas que cubren a Chivas, pero después se confirmó que fue el Piojo Alvarado.

De acuerdo al reporte de Jesús Bernal, reportero de ESPN que cubre a Chivas, el Piojo Alvarado ya se disculpó y dijo que fue una broma entre algunos futbolistas.

“Roberto Piojo Alvarado ofreció una disculpa y explicó que no fue agresión a la prensa, fue una jugarreta entre ellos”, mencionó Jesús Bernal.