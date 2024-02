La jornada 9 de la Liga MX está en marcha y los duelos no han quedado a deber, pues el Club Cruz Azul enfrentó al Club León y el Club América recibió la visita del Mazatlán FC.

Esta jornada de la Liga MX es muy peculiar, ya que se jugará a lo largo de tres semanas, es decir, no todos los equipos disputarán sus partidos la misma fecha que el Club América vs Mazatlán FC y el Club León vs Club Cruz Azul.

Aunque esto ha sido muy criticado por la excesiva carga de partidos que habrá a lo largo de la temporada, no cabe duda que los partidos de esta noche han estado a la altura de las expectativas.

América vs Mazatlán FC: Resumen y goles del partido de la jornada 9

El Club América recibió en la cancha del Estadio Azteca al Mazatlán FC por la jornada 9 de la Liga MX.

Para sorpresa de todos, el Mazatlán FC arrancó el partido ganándole al Club América, pues al minuto 25, los Cañoneros se fueron arriba en el marcador con una anotación cortesía de Luis Amarilla.

El campeón de la Liga MX empató el encuentro por conducto de Henry Martin al 48, pero Luis Amarila volvió a poner arriba a su equipo con una anotación al 52.

León vs Cruz Azul: Resumen y goles del partido de la jornada 9

En el duelo donde el Club Cruz Azul visitó al Club León no inició tan parejo, pues los de Martín Anselmi dominaron de principio a fin los primeros 45 minutos.

El dominio del Club Cruz Azul se vio reflejado en el marcador, ya que La Máquina se fue al descanso derrotando 2-0 al Club León.

Las anotaciones del líder del futbol mexicano llegaron por conducto de Charly Rodríguez al minuto 29 y Rodrigo Huescas al 38.