Los bailes de los jugadores de la Selección de Brasil durante los festejos por los goles anotados ante la Selección de Corea del Sur, han causado molestia en una leyenda del futbol futbol.

Los futbolistas de la Selección de Brasil estaban tan emocionados de anotar, y con ello avanzar y acercarse a la llave por el título, que decidieron hacer algunos bailes durante sus festejos ante los coreanos.

Esto causó molestia en la leyenda irlandesa Roy Keane, quien no dudó en mostrarse molesto por ese actuar de los seleccionados de la ‘Canarinha’.

¿Qué dijo Roy Keane sobre los bailes de la Selección de Brasil?

Roy Keane es ahora analista en la televisión inglesa y por supuesto que es parte del equipo de transmisión de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, donde se lanzó contra los jugadores de la Selección de Brasil.

“Fantástica la definición de Vinicius y un gran arranque de partido, pero nunca habá visto tanto baile” , aseguró el irlandés.

Y eso no fue todo, agregó más a su crítica: “No me gusta esto, la gente dice que es parte de su cultura, pero yo creo que es realmente una falta de respeto”.

“Son cuatro goles y ellos lo hacen todo el tiempo, no tengo problema con el primero, pero es uno tras otro y el técnico es parte porque participa. No creo que sea bueno del todo, no estoy feliz con esto”, agregó.

La Selección de Brasil vence 2-0 a Corea del Sur en los primeros minutos de juego. (Jin-Man Lee / AP)

La Selección de Brasil, a cuartos de final de Qatar 2022

Tras la victoria ante Corea del Sur, la Selección de Brasil ya está instalada en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

En dicha instancia se medirán a la Selección de Croacia, la actual subcampeona del mundo, que accedió a esta instancia tras vencer, en penales, a su similar de Japón.

