Una leyenda del Club América habló sobre Memo Ochoa en la Selección Mexicana y aseguró que ya había terminado su ciclo en el equipo.

Memo Ochoa fue de los más criticados luego de la actuación en los partidos amistosos ante Australia y Uzbekistán, es por eso que una leyenda del equipo dio su opinión al respecto.

Se trata de Alfredo Tena quien estuvo como invitado en Futbol Picante y externó su sentir respecto a que Memo Ochoa siga siendo titular en el Tri y Jaime Lozano no les haya dado minutos a los otros porteros.

“No me gusta dar nombres, pero lo estamos viendo. Hay gente que cumplió su ciclo, que dio lo que tenía que dar y que de aquí a tres años no va a mejorar. Ochoa, por lógica, va a disminuir su rendimiento y así es el futbol, así nos fuimos todos. Yo creo que hay espacio, hay tres años por delante, no hay eliminatorias. Hay que mover un poco”, dijo.

Alfredo Tena quiere más opciones en la Selección Mexicana

Asimismo, Alfredo Tena dijo que es poco creíble que Memo Ochoa llegue con 40 años al Mundial 2026, pues otros arqueros se deberían preparar para ocupar su lugar.

“Tengo que visualizar a tres años, quiero salir en el quinto partido ganador y Ochoa va a llegar con más de 40 años al 2026. Entonces, con todo lo que lo quiero y con todo lo que me hizo ganar Memo, creo que si necesitamos ver más opciones”, añadió.

Por otro lado, criticó los cambios que han habido en la Federación Mexicana de Futbol y aseguró que se está yendo por el mismo camino.

“Yo por lo que veo que va a ser lo mismo de otras veces, veo los mismos jugadores, veo los partidos igual. Yo creo que vamos hacia el mismo sitio”.

Alfredo Tena pide algo nuevo en la Selección Mexicana

Finalmente, Alfredo Tena dijo que era necesaria una renovación de la Selección Mexicana pues los fans estaban aburridos de lo mismo,

“Necesitamos algo para renovar porque estamos un poco aburridos, la verdad. Estoy hablando como espectador, estamos un poco aburridos de lo mismo. A ver si el nuevo comisionado tiene algunos nuevos proyectos para para darle nuevo ánimo a la selección nacional”, sentenció.

