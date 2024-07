Luego del desempeño de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, muchos han sido los personajes que han decidido hablar al respecto, sin embargo ahora fue una de las leyendas de la Selección de Argentina quien dio su punto de vista.

No es un secreto, que la Selección Mexicana, y por lo tanto el futbolista mexicano, están pasando por una terrible crisis que ya ha dejado estragos muy palpables, por lo que un exjugador de la Selección de Argentina mencionó algunos aspectos en los que se tienen que mejorar.

La exportación de jugadores, el número de extranjeros y la falta de ascenso y descenso, son algunos de los problemas que han aquejado el futbol mexicano en los últimos años y esta leyenda de la Selección de Argentina abordó algunos.

¿Qué dijo la leyenda de la Selección de Argentina sobre el futbolista mexicano?

Juan Sebastián Verón, ex futbolista y actual directivo del Club Estudiantes de La Plata, fue quien decidió hablar entorno a la actualidad del futbolista mexicano y como algunas decisiones han afectado su desempeño en los torneos internacionales.

“Otra época, otra clase de jugador con otra historia y prioridades. Hay mucha comodidad hoy y cuando hay comodidad, hay poca ambición”, fue una de las declaraciones que dio Juan Sebastián Verón durante el evento Sports Summit.

“Los resultados siempre son consecuencia de algo, no vienen solos. Malas decisiones, falta de estímulos, de tener objetivos, eso es lo que te quita la alta competencia. Si pretendes que estén a la par de selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, que son equipos que buscan esa competencia para crecer, ahí vas perdiendo mucho terreno” explicó Juan Sebastián Verón.

Además, abordó uno de los temas que más ha sonado en los últimos días: “El hecho de no tener ascenso y descenso, para mi lo que le quita es la competitividad, el jugador nace para competir y el no competir te aburguesa. Afecta el crecimiento y ayuda mucho a la comodidad y el interés. Creo que cuando tienes eso, en efecto te va a repercutir en otro lugar, en este caso, selección. Eso en Argentina no sucedería”.

DARDO A LOS JUGADORES MEXICANOS 😔🇲🇽



Juan Sebastián Verón habló de las diferencias que existen entre el jugador mexicano de hace unos años a la actual que solamente busca la comodidad 🥸#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/DjmWIwdPz6 — La Octava Sports (@laoctavasports) July 4, 2024

¿Quién es Juan Sebastián Verón, la leyenda de la Selección de Argentina?

Juan Sebastián Verón nació en La Plata, Buenos Aires el 9 de marzo de 1975 y actualmente tiene 49 años de edad y desempeña el cargo de presidente del Club Estudiantes de La Plata.

Durante su etapa como futbolista, Juan Sebastián Verón jugó en equipos como: Club Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Parma FC, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milan. Además, aportó su talento a la Selección Argentina.

Luego de su retiro del futbol profesional, Verón decidió dedicarse a la dirigencia deportiva con Estudiantes de la Plata, club en el que se ha mantenido desde octubre del 2014.