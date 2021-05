Lewis Hamilton consigue su pole position número 100

Lewis Hamilton celebra lo inimaginable, su pole position número 100.

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en la Fórmula 1, llega Lewis Hamilton y todo lo cambia.

El heptacampeón de la Fórmula 1 se ha convertido en una leyenda del automovilismo, y este día una vez más nos dejó claro a qué se debe.

Sumando su pole position número 100 , Sir Lewis Hamilton celebró en el Circuito de Barcelona-Cataluña , donde se correrá el Gran Premio (GP) de España y por supuesto que también en redes sociales.

“¡100 poles! Ni siquiera puedo empezar a describir cómo se siente esto. No puedo agradecer lo suficiente al equipo y a todos en la fábrica por todo lo que han hecho para ayudarnos a asegurar este increíble hito. Me siento tan humilde y muy agradecido. Esto se siente como mi primera victoria de nuevo. Gracias a todos por su amor y positividad. El viaje no termina aquí, todavía nos queda mucho por hacer”



Lewis Hamilton

Hace tiempo que Lewis Hamilton había roto el récord y se había convertido en el piloto con más pole positions, superando a Michael Schumacher.

Y aunque el día de hoy se presentaron uno que otro inconveniente, Lewis Hamilton supo sacar adelante las adversidades.

“Hemos tenido algún problema este fin de semana, hemos hecho algunos cambios y estaba ansioso por saber cómo funcionaba el coche en la clasificación. Pensaba que los cambios eran equivocados, por eso al principio estaba atrás. Pero me tranquilice y todo bien” Lewis Hamilton

Checo Pérez no consiguió lo esperado

Mucho se habla que el Gran Premio de España será el momento donde Sergio Pérez sube una vez más al podio.

Esta vez de la mano de Red Bull Racing , y aunque este sábado esperábamos otro resultado, el piloto tapatío solo consiguió el octavo lugar.