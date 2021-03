Leo Fernández no existe en Tigres y aún así piden por el 10 mdd mínimo...



¿Así cómo? Es un jugador con mucha calidad pero que no entra en el esquema de Tigres. No se acopla al estilo del Tuca y ya está.



Ya saben dónde lo acepto 🤓😎

— Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) March 3, 2021