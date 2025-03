Una confesión de un exjugador de Colombia sorprendió a todo el mundo del futbol, ya que no tuvo reparo en decir que pensó en meterle un tiro a un portero que actualmente milita en la Liga MX.

Durante una entrevista para una cadena de televisión, el exfutbolista habló de uno de los pasajes más oscuros de su carrera, en el que estuvo a punto de cometer un delito contra un portero de la Liga MX.

El clip rápidamente fue compartido en las redes sociales, donde más de uno quedó sorprendido por las declaraciones del “Monstruo del gol”.

Exfutbolista colombiano pensó en meterle un tiro a portero de la Liga MX

En el programa Se dice de mí de Caracol TV, el exfutbolista colombiano Wilder Medina confesó que en un punto de su carrera pensó en meterle un tiro a Camilo Vargas, actual portero de la Liga MX.

Previo a llegar a la Liga MX, Camilo Vargas jugó en Santa Fe, equipo en el que coincidió con Wilder Medina.

De acuerdo con lo dicho por Wilder Medina, la relación entre Camilo Vargas y él no era la mejor, pero lo gota que derramó el vaso fue perder una final: “No lo llevaba muy bien porque no saludaba y ese día que perdimos la final yo entré llorando y llegó él diciendo ‘no, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’ y como que se me vino todo y me fui a darle puños”.

En medio de los efectos del alcohol y problemas en su vida personal, Medina pensó en hacerle daño a Vargas: “Dije: ‘le meto un tiro a ese muchacho y acabo el futbol. Así me toque irme pa’ la cárcel, yo lo pago’”.

Lo que evitó que sucediera una tragedia fue la intervención de César Pastrana, presidente del equipo: ““Don César me llama y me dice: ‘usted ya llegó tarde al entrenamiento, usted está tomado, vaya descanse, yo voy a presentar su carta de renuncia’”.

Wilder Medina y su reflexión con Camilo Vargas, portero de la Liga MX

Después de reflexionar sobre lo sucedido hace unos años con Camilo Vargas, Wilder Medina se mostró arrepentido por el pensamiento impulsivo que tuvo.

“Si yo hubiera llegado al entrenamiento, con esa rabia y con tragos encima, lo hubiera cometido. Hubiera dejado a la selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en este momento, que es el titular”, expresó el exjugador.