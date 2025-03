‘Lazy Boy’ Rodríguez regresa al octágono de la UFC para enfrentar a Kevin Borjas en la Arena Ciudad de México; te compartimos el día, hora y dónde ver la pelea del mexicano.

UFC México 2025 le ofrece al peleador mexicano de artes marciales mixtas, Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez, la oportunidad de mostrar su talento a la afición azteca.

‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas: Día para ver la pelea en la UFC México

Este sábado 29 de marzo el octágono de la UFC se abrirá de nueva cuenta para Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez, quien se medirá con el peruano Kevin Borjas en peso mosca.

‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas: Hora para ver la pelea en la UFC México

La pelea ‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas forma parte de la cartelera estelar de UFC México 2025, este sábado 29 de marzo, misma que arrancará a las 17 horas, tiempo del centro de México.

‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas: ¿Dónde ver la pelea en la UFC México?

Los canales Fox Sports y Fox Sports Premium transmitirán la función UFC México 2025, en la que pelearán ‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas.

Evento: UFC México 2025

Pelea: ‘Lazy Boy’ Rodríguez vs Kevin Borjas

Fecha: Sábado 29 de marzo de 2025

Horario: 17:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium

¿Cómo llega ‘Lazy Boy’ Rodríguez a UFC México vs Kevin Borjas?

Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez llega con récord de 17-2 como peleador profesional al combate de UFC México 2025 contra Kevin Borjas, este sábado 29 de marzo en la Arena Ciudad de México.

Previo a su regreso al octágono de la UFC en México, ‘Lazy Boy’ dijo sentirse feliz porque está cambiando su vida y la vida de su familia.

‘Lazy Boy’ es garantía de espectáculo y sabe ofrecerlo inclusive antes de entrar al octágono de la UFC. “Soy así, si me buscas me vas a encontrar. No le tengo miedo a nada”, advirtió.

El chiapaneco Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez busca su tercera pelea victoriosa consecutiva en la UFC. A la lista de Denys Bondar y Ode Osbourne, quiere sumar a Kevin Borjas.