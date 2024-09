Este martes 10 de septiembre, Javier Aguirre dirigirá su segundo partido en esta tercera etapa como director técnico de la Selección Mexicana en donde enfrentará a Canadá en el AT&T Stadium.

Previo a este partido ante Canadá, el timonel de la Selección Mexicana sostuvo una conferencia de prensa en donde reveló detalles sobre la preparación para este encuentro así como su sentir sobre su debut ante Nueva Zelanda.

En esta conferencia el Vasco confirmó cuatro modificaciones con respecto a la alineación titular que presentó el pasado sábado cuando México derrotó 3-0 a Nueva Zelanda.

Las modificaciones de Javier Aguirre para enfrentar a Canadá

Tras debutar con el pie derecho en su tercera etapa con la Selección Mexicana, Javier Aguirre ya prepara su siguiente compromiso ante el combinado de Canadá en donde hará cambios con respecto al juego ante Nueva Zelanda.

Durante la conferencia previa al partido ante Canadá, Javier Aguirre reveló que no arriesgará a Luis Chávez y Julián Quiñones quienes presentaron molestias en el partido anterior y por no tratarse de un torneo oficial, el Vasco decidió que no jugaron.

“Si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana tal cual, jugarían, te lo garantizo pero no los voy a arriesgar, no van a jugar. Juegan en el lugar de Quiñones el Chino, en el lugar de Chávez, Lira” expresó el timonel del tricolor.

Además, Aguirre confirmó que en este juego será titular Luis Malagón en la portería y Víctor “Toro” Guzmán en lugar del Cachorro Montes quien arreglará su traspaso con el Lokomotiv de Moscú.

Con respecto al cambio en la portería, Javier expresó que ”no necesito ver a Álex Padilla, lo he visto en el entrenamiento, lo he visto en su club, lo conozco bien”.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Canadá?

Será este martes 10 de septiembre cuando la Selección Mexicana encare su compromiso ante Canadá, un rival que viene de derrotar 2-1 a Estados Unidos.

Tanto México como Canadá vienen de ganar en sus respectivos encuentros de este fin de semana por lo que Javier Aguirre considera que su siguiente rival será “un buen sinodal”.