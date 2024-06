Lamine Yamal es la joya del futbol español que está maravillando al mundo, lo más impresionante es que solo tiene 16 años. Por lo que a pesar de que está jugando la Eurocopa 2024, tiene que hacer la secundaria.

Así es, cuando cualquiera de nosotros tenía que ir a clases a la secundaria, Lamine Yamal está jugando con su Selección Española la Eurocopa 2024.

No solo es parte de la plantilla de España en esta Eurocopa, sino que también es protagonista. Ha sido titular en todos los partidos.

Además acaba de romper un récord. Lamine Yamal es el jugador más joven en haber debutado en la Eurocopa con 16 años, 11 meses y dos días. Se lo quitó a Kacper Kozlowski, que tenía 17 cuando lo hizo.

Lamine Yamal aprueba su examen de secundaria en plena Eurocopa 2024

Como ya vimos, Lamine Yamal aprobó su examen de secundaria mientras juega la Eurocopa 2024 con España.

Pues bueno, en España el sistema educativo es un poco diferente al de México. A los 12 años pasas a la Escuela Secundaria Obligatoria (ESO) y esta dura 4 años (no 3 como acá), por lo que si todo va bien la terminas a los 16, como Lamine Yamal.

Sin embargo lo del futbolista del Barcelona es un caso atípico, ya no tiene que ir a la escuela porque ya es un futbolista profesional. Por lo que tiene un tutor que le manda tareas.

Esto dijo Lamine Yamal después de aprobar su examen de la ESO: “Si ven que estamos en cuartos de final o en octavos no me meten mucha caña, pero los días de descanso, que mi tutor sabe que no estoy haciendo nada, pues sí me dice que haga esto o lo otro”.

Al final, el joven futbolista recibió un mensaje de su escuela avisando que ya había egresado de la secundaria.

Lamine Yamal estudiando para su examen de la ESO (Captura de pantalla)

Tenemos un España vs Alemania en Cuartos de Final de la Eurocopa 2024

Bueno ya vimos, que Lamine Yamal no solo tiene que rendir en la Eurocopa, sino en cosas igual de importantes como la secundaria.

Y ahora que ya egresó de la ESO, Lamine Yamal se puede concentrar al 100% con su Selección Española. Además, vaya que lo necesita. Después de hacer un partidazo contra Georgia.

España se medirá contra Alemania, en lo que es la Final adelantada de esta Eurocopa 2024, pero la veremos en Cuartos de Final.