Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, reveló el nombre de la persona que comanda la inteligencia deportiva en el equipo y resulta ser que corre a cargo de un periodista.

El desastre que tiene Cruz Azul en la planeación de proyecto corre a causa del departamento de inteligencia deportiva, quien estaría a cargo de un periodista, según Carlos Hermosillo, quien ha revelado su nombre.

El grandote de Cerro Azul no se cansa de explotar en contra de Cruz Azul, pues ante los malos resultados y los pésimos refuerzos que llegaron al equipo este torneo, sabe quién es el responsable.

Cruz Azul parte como el peor equipo de la Liga MX, quien suma tres derrotas, a esto le sumamos lo sucedido en la Leagues Cup, donde no pudo ganar ni un sólo encuentro de los tres que disputó.

Los refuerzos traídos no han convencido y han dejado mucho que desear y todo es culpa de una mala planeación deportiva del departamento de inteligencia.

Un claro ejemplo de ello es la falta de un centro delantero, ahora solo tienen uno, cuando el torneo anterior tenían hasta cuatro.

Carlos Hermosillo: Periodista es el encargado de la inteligencia deportiva en Cruz Azul

Carlos Hermosillo señaló en entrevista para ESPN, que el departamento de inteligencia deportiva de Cruz Azul está a cargo de un periodista, ya que es una persona muy allegada a Víctor Velázquez.

“A mí me dicen que Gilberto Palafox ex periodista de TV Azteca y Televisa es quien manda en la inteligencia deportiva de Cruz Azul. Me parece ridículo”, indicó Hermosillo.

Por otra parte, David Faitelson confirmó esta noticia, pues tambien indicó que Gilberto Palafox ingiere en la toma de decisiones.

“Palafox es gente de Víctor Velázquez y que este lo puso a cargo de este puesto porque estaba cansado de que le robaran”, señaló el polémico comunicador.

Carlos Hermosillo quiere la salida de directivos

Carlos Hermosillo es de los ídolos de Cruz Azul y siempre ha mostrado su amor por la institución, ante los malos manejos y resultados, el exjugador quiere la salida de los directivos.

El grandote de cerro azul, considera que los directivos que actualmente están en Cruz Azul no saben de futbol, pues sólo arrastran el prestigio del equipo y pide su salida.

“Se los pido con todo el respeto que se merecen, al señor Marín y Velázquez, ojalá tomen la decisión de hacerse a un lado, ojalá tomarán la decisión de tomar una estructura profesional, es una institución a la que quiero mucho antes que ustedes y que conozco mejor la historia que todos ustedes”, agregó.

