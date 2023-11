Después de tantas angustias que ha vivido la Selección Mexicana en sus distintas categorías, al fin hay una satisfacción, y esta se dio en la Football Federations Cups, donde el equipo nacional Sub -16, derrotó 1-3 a Países Bajos.

La Selección Mexicana Sub -16 salió victoriosa del juego ante el cuadro neerlandés por 1-3 con goles de Gilberto Mora, Juan Rangel y Luis Gamboa.

Este equipo se encuentra bajo la dirección técnica de Alberto Rodríguez, quien en su época de futbolista brilló equipos como el CF Pachuca y Cruz Azul.

Este torneo se lleva a cabo en Países Bajos, y tiene como otros participantes a los cuadros de Arabia Sauidita y de Dinamarca.

Estas giras no son nada nuevo para las selecciones mexicanas, que cada año tiene varios juegos en los equipos menores en diferentes partes del mundo. El dinero para realizar estos viajes, se dice que sale del contrato que tiene la Federación Mexicana de Futbol con la empresa de los Estados Unidos, Soccer United Marketing, mejor conocida como SUM.

Selección Mexicana Sub 16

La estructura de selecciones mexicanas

Con la llegada de Juan Carlos Rodríguez a la Federación Mexicana de Futbol, quien se autonombró comisionado-presidente, también se creó una nueva estructura en las selecciones nacionales.

Además de tener a Ivar Sisniega como presidente de la FMF, se nombró a Duilio Davino como director deportivo.

Davino está más enfocado en el equipo mayor, que está bajo la dirección técnica de Jaime Lozano.

Para las selecciones menores se contrató a Andrés Lillini, quien se encargó de nombrar a los directores técnicos de los equipos menores.

La estructura de los equipos mexicanos es la siguiente:

Ricardo Cadena: Sub-23.

Raúl Chabrand: Sub-20.

Alex Diego: Sub-18.

Carlos Cariño: Sub-17.

Alberto Rodríguez: Sub-16.

José Antonio Castro: Sub-15.

Selecciones menores, a salir de la crisis

Las selecciones mexicanas menores, tienen la urgencia de salir de una crisis que ha invadido a todos los cuadros nacionales.

La Sub 23 no clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Mundial Sub 17 no pasaron de los cuartos de final.

Para los torneos por venir, es urgente que se consigan mejores resultados.

