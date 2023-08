Neymar tendría que esperar para debutar en la Liga Árabe, el brasileño llegó lesionado y no se sabe el tiempo de recuperación.

El técnico del Al Hilal, Jorge Jesús, dejó claro que Neymar aún no está listo para tener minutos, pues supuestamente el brasileño llegó lesionado y no se sabe su tiempo de recuperación ni cuando debutará en la Liga Árabe.

“Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con la Selección de Brasil. Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará”, indicó en conferencia de prensa.

Cabe destacar que aunque el el técnico del Al-Hilal no dio más detalles de la lesion de Neymar, la prensa de aquel país, espera ver a la exestrella del PSG en el mes de septiembre.

Neymar. (STR / AP)

Al-Hilal cuarto lugar de la Liga Árabe

En esta temporada que recién empieza en la Liga Árabe, el Al-Hilal se mantiene invicto y es cuarto lugar de la tabla general.

El equipo de Neymar se mantiene en las primera posiciones de la Liga Árabe, después de sumar 1 empate y 1 victoria, suma 4 puntos es cuarto lugar.

Este fin de semana empataron 1-1 ante el Al-Feiha y su próximo encuentro será ante el Al-Raed. Cabe destacar que el equipo donde milita Karim Benzema, el Al Ittihad se mantiene como líder de la competencia quien suma 6 unidades.

Por su parte el campeón de clubes, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo no ha ganado, suma 0 puntos y ocupa una de las últimas posiciones.

Cristiano Ronaldo. (STR / AP)

Neymar convocado con Brasil

La Selección de Brasil dio a conocer la lista de sus convocados para afrontar sus próximos compromisos y destaca el nombre de Neymar, quien supuestamente se encuentra lesionado.

El técnico Fernando Diniz anunció los 23 nombres que conformarán la plantilla de la Selección de Brasil, donde aparece convocado Neymar. Cabe destacar que estos dos primeros partidos serán parte de las eliminatorias al Mundial 2026.

El primer partido será contra Bolivia y está programado para el 8 de septiembre, el segundo duelo, será ante Perú, para el día 12.

