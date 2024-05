Luego de que Chicote Calderón se viera envuelto en una indisciplina cuando jugaba en Chivas, la relación del futbolista con su esposa parece ir de mal en peor.

A pesar de que en su momento el Chicote Calderón fue defendido por su esposa tras cometer la indisciplina, ahora ya no se salva de las indirectas que le manda en redes sociales.

Y es que, parece ser que desde que se conoció la polémica entre el futbolista y Adriana Castillo, ella ha dejado varios mensajes para el ahora jugador de América.

Chicote Calderón (Adrián Macias / Mexsport)

¿El Chicote Calderón y su esposa siguen juntos?

Luego de varios rumores que aseguraban que Chicote Calderón habría terminado con su esposa fue la misma Adriana Castillo quien dio confirmó la noticias a través de sus redes sociales.

Pese a que usuarios de redes ya especulaban sobre la situación de la pareja debido a que se habían dejado de seguir en Instagram y Adriana Castillo había publicado una foto con la frase “La etapa de llorarle a un feo recomiendo saltársela” fue hasta que la esposa del Chicote Calderón lo confirmó que se hizo oficial la ruptura.

Sin embargo, parece ser que aquella frase sería solo una de las primeras indirectas que la influencer habría mandado al lateral.

¿Indirecta para el Chicote Calderón? Esto dijo su ex esposa en redes sociales

Cuando la esposa del Chicote Calderón anunció su ruptura con el futbolista, no dudo en mencionar que sería muy difícil asimilar la decepción que tuvo tras terminar su relación con el jugador.

No obstante, las indirectas por parte de Adriana Castillo para el jugador de América no han cesado, pues recientemente le preguntaron “Cuál sería tu hombre ideal?” A lo que la influencer respondió y agregó que no sería un hombre que cuya meta sea “pistear los fines de semana”.

Especial. (IG: adriana_casg)

Además, al inicio de la Liguilla la ex esposa del ahora jugador de América subió una foto portando la playera de Chivas.

América enfrentará a Pachuca en la cancha del Estadio Azteca para definir quién será el primer semifinalista del Clausura 2024.