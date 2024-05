Club América no quiere perder el tiempo, y tras las constantes negativas de Henry Martín para una posible renovación, ya dieron el visto bueno a los ojeadores en plena Liguilla para buscar al reemplazo del yucateco.

Henry Martín sigue dando calabazas a la directiva del Club América debido a que sus intenciones salariales están por encima de lo deportivo, pues así lo ha dejado claro al no renovar el contrato con la propuesta de las Águilas.

Todo el Clausura 2024 se ha tratado de renovar a Henry Martín, pues el Club América lo considera el estandarte del equipo, pero su edad es un impedimento para que le cumplan sus pretensiones económicas.

Por ello es que el Club América ya empezó a buscar a su reemplazo en plena Liguilla, pues consideran que Henry Martín podría marcharse gratis al finalizar la presente temporada.

Revelan que el Club América busca el reemplazo de Henry Martín en plena Liguilla

El Club América comenzó su búsqueda por el Bicampeonato el miércoles 8 de mayo cuando visitó las instalaciones del Club Pachuca en Hidalgo, un partido en el que Henry Martín volvió a salvar las papeletas para el equipo.

Henry Martín es el capitán del Club América, y su goleador, por lo que es una pieza fundamental en el equipo, sin embargo, el periodista, Rene Tovar, apunta a que “nadie está por encima del Club América”.

Los constantes rechazos de renovación por parte del delantero de la Selección Mexicana han provocado que la directiva Azulcrema empiece a sondear a otro delantero, sí, a pesar de que se está jugando la Liguilla.

El temor de que Henry Martín termine por marcharse está en la punta del cañón, por lo que la decisión que tome el yucateco no será tomada por sorpresa, pues los ojeadores del equipo ya le buscan reemplazo en el extranjero…

¿Cuál es el delantero que sería el reemplazo de Henry Martín en el Club América?

El Club América no será tomado por sorpresa si es que Henry Martín se mantiene en su postura de ‘divo’ y decide no renovar contrato, pues ya tiene el ultimátum del equipo y si no renueva en los próximos días, se va, se va…

Por ello es que el Club América ya se puso en marcha para buscar a su reemplazo, mismo que vendría desde el extranjero, y no sería un mexicano, según reveló Carlos Ponce de León.

Por el momento se desconoce cuál es el delantero del extranjero que estaría sondeando el Club América para reemplazar a Henry Martín, pero si se da la salida del capitán del equipo, las Águilas querrán contentar a su afición con una ‘bomba’ de aquellas…