Luego de conseguir un título más, el Club América regresó a la Ciudad de México para continuar con su preparación de cara al Apertura 2024 y entre los elementos más solicitados para firmar autógrafos y tomarse fotos fue Henry Martín.

El delantero mexicano, Henry Martín, se ha convertido en uno de los principales referentes en el ataque del Club América, lo que le ha válido el reconocimiento de la afición azulcrema.

Sin embargo, para sorpresa de muchos Martín se negó a firmar algunos autógrafos debido a una insólita razón que quedó grabada en video y que se compartió a través de las redes sociales.

¿Por qué Henry Martín le negó autógrafo a un aficionado?

Luego de que los elementos del Club América llegaran al Aeropuerto de la Ciudad de México, tanto medios como aficionados se acercaron a los futbolistas azulcremas, entre los cuales estaba Henry Martín.

Uno de los momentos que más llamó la atención, fue en el que Henry Martín le negó un autógrafo a un aficionado. Sin embargo, el delantero del Club América se detuvo a explicar sus razones.

“Para la gente que vende no les firmo. Están lucrando con las firmas de los jugadores y no se vale eso. Ustedes hacen eso, no se vale que después le vendan la camiseta a la gente” argumentó Martín, quien recientemente empató con 104 goles a Enrique Borja.

A pesar de que Henry se negó a firmar, otros de sus compañeros como Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo no se negaron a hacerlo.

"Para la gente que las vende no las firmo, no se vale que luego la vendan" 🗣️



Henry Martín explicó el por qué no dio su firma a varios fans azulcremas, ya que han estado lucrando con la misma. 💛🦅



📹@Ruben_Beristain



📲https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/5dwGIGe7Qf — Esto en Línea (@estoenlinea) July 1, 2024

¿Cuándo inicia el Apertura 2024 para Henry Martín y el Club América?

Cada vez falta menos para el inicio del Apertura 2024 para el Club América que junto a Henry Martín volverán a luchar por el título y buscarán obtener el tricampeonato del futbol mexicano.

En el primer partido del Apertura 2024, el Club América visitará al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras el sábado 6 de junio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Este encuentro enfrentará a André Jardine con sus antiguos dirigidos, quienes ahora están bajo la dirección de Doménec Torrent tras la salida de Gustavo Leal.