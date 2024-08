Sudán del Sur es uno de las selecciones revelaciones de los Juegos Olímpicos de París 2024, en su estreno, logró ganarle a Puerto Rico. Sin embargo lo que hay detrás de esa victoria es simplemente increíble.

El país africano, Sudán del Sur, solo tiene 14 atletas compitiendo en estos Juegos Olímpicos de París 2024, 12 de ellos son del equipo de básquetbol.

Para empezar, si consideramos que Sudán del Sur es una nación, relativamente, nueva, esto es un grandísimo logro, no solo eso, sino que también tenemos que ver que este país es uno de los más pobres del mundo. Su PIB per cápita no supera los 500 dólares.

Pese a estas y más adversidades, los atletas han mostrado que le pueden competir a cualquier equipo de baloncesto en París 2024. Sí, a cualquier equipo, incluyendo al famoso: Dream Team.

El TEAM USA 🇺🇸 sufriendo para ganar a Sudán del Sur 🇸🇸



😳🤔pic.twitter.com/vyRKVnoWsp — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 20, 2024

La increíble historia de Sudán del Sur para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024

Las adversidades han estado en la vida de los atletas de Sudán del Sur. Sin embargo lograron llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y hasta dio una increíble sorpresa.

Y para que arruino la historia, mejor que nos cuente Royal Ivey cómo ha sido su viaje a los Juegos Olímpicos de París 2024: “No tenemos el placer de tener un gimnasio, una residencia y otras instalaciones como esas. Hemos tenido un campus de entrenamiento duro en Ruanda, después viajamos a España, nos movimos bastante, tomando vuelos muy largos en los que mis jugadores de siete pies no tenían ni filas de pasillo. Estas son las cosas de las que la gente no habla”, comentó el entrenador de Sudán del Sur.

Sin instalaciones, todos siendo refugiados, en medio de una guerra, solo se ven unas pocas veces al año, y con todo eso en contra, han hecho historia.

Sudán del Sur vs Puerto Rico en básquetbol de París 2024 significó más que una medalla

Después de ver estas historias, no queda más que quitarse el sombrero y ser conscientes de la desigualdad que hay en el mundo. Pero que en el deporte, en ocasiones, no existe y que el que gana millones de dólares puede perder contra un atleta que no tiene ni instalaciones. Me refiero a Sudán del Sur contra Puerto Rico.

En el Mundial del 2023 de la FIBA, Sudán del Sur fue eliminado contra Puerto Rico. Pero la vida les dio una revancha en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estas selecciones se enfrentaron en el primer partido de París 2024, los de Sudán del Sur se sacaron la espina y ganaron 90 a 79 a los de Puerto Rico. Y para acabarla de joder, los de la organización de los Juegos, se equivocaron de himno y pusieron el de Sudán (no confundir con Sudán del Sur).

Personas que nos enseñan que todo es posible.