Tras la polémica que se vivió hace unos días entre Martín Anselmi y Juan Escobar, el paraguayo tiene los días contados en Cruz Azul y con una fotografía ha provocado las lágrimas en los aficionados cementeros.

Juan Escobar quien se convirtió en ídolo de Cruz Azul saldría del equipo para emprender un nuevo reto en su carrera. Y este lunes 15 de enero a través de una fotografía el lateral paraguayo provocó lágrimas en los aficionados cementeros.

Cabe señalar que Escobar tuvo una discusión con el nuevo entrenador de Cruz Azul, donde supuestamente el “Patron” pidió salir del equipo al ver que no sería titular. Esto fue dicho por el propio Anselmi el pasado viernes en conferencia de prensa.

Juan Escobar fue visto en el Aeropuerto de la CDMX

Tras la pelea que sostuvo con Martín Anselmi, Juan Escobar no será más jugador de Cruz Azul, por lo que este lunes 15 de enero fue visto en el aeropuerto de la CDMX.

Juan Escobar parece ser que ya se deslindó de Cruz Azul y tras pedir su salida del equipo, el paraguayo ya está buscando nuevo equipo, siendo así que fue captado en el aeropuerto de la CDMX para tomar un vuelo a su natal país.

De acuerdo a la fotografía que circula en redes sociales. Escobar documentó para para viajar a Panamá y posteriormente a Paraguay, de donde es originario, donde podría continuar con su carrera como futbolista.

Juan Escobar en el aeropuerto CDMX

Juan Escobar fue visto llegar a la Noria

Antes de ser captado en el aeropuero de la CDMX, Juan Escobar por la mañana de este lunes, fue visto llegar a la Noria junto a su representante.

Juan Escobar tuvo reuníon con Iván Alonso y su representante para ver la situación contractual, para ver si se va vendido a otro equipo, cedido o si de plano queda libre por alguna rescisión de contrato.

Aunque a ciencia cierta aún no se sabe que será de su futuro, la realidad es que a las afueras de la Noria la afición que se dio cita, pudo tomarse fotografías con el jugador y a quien le pidieron que no se fuera del equipo, sin embargo eso no sucederá.

Juan Escobar llegando a La Noria este lunes.



🎥: @alanlarav pic.twitter.com/Qr8X3Zlw27 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 15, 2024

