El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tuvo una emotiva despedida tras enterarse de la muerte del periodista deportivo, André Marín, con quien tuvo una buena amistad.

Javier Aguirre fue uno de los tantos personajes del mundo deportivo que se sumó a despedirse de André Marín, quien murió el pasado lunes 16 de septiembre tras recibir un trasplante de pulmón.

La muerte de André Marín sacudió al futbol mexicano y prueba de ello son la cantidad de mensajes que se han publicado para recordar y homenajear al talentoso periodista.

La huella de André Marín quedará marcada por siempre pues desde que llegó a los medios de comunicación destacó con su gran talento y así lo hizo hasta sus últimos días.

Así fue la despedida de Javier Aguirre a André Marín

Javier Aguirre platicó que no pudo hablar con André Marín antes de su muerte pues el DT de la Selección Mexicana rechazó las llamadas del periodista, lo cual siempre lamentará.

“La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y luego fui un cabrón porque me llamó ya desde Monterrey cuando sabía que ya estaba internado y no le conteste dos veces ya están en selección nacional y ya cuando le hable ya no podía él hablar y me entró una tristeza porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez, él sabe que lo quise mucho y estoy rezando por su descanso”, contó Javier Aguirre en entrevista con David Faitelson.

Además, el Vasco recordó que una vez André Marín acudió con él para pedirle consejo sobre aceptar la oferta que TUDN le había hecho en ese tiempo cuando trabajaba para Fox Sports.

“Cuando le llamó Televisa tenía muchas dudas y me consultaba ‘¿Qué hago Javier?’, y le decía el tren pasa una vez en la vida, si tu crees que cumpliste tu etapa en Fox, pues mira es una buena oportunidad, Televisa es Televisa, yo se que te asocian con la otra cadena, pero somos profesionales y yo lo aconsejaba que se fuera”, agregó Javier Aguirre.

David Faitelson le envió un mensaje a André Marín

En redes sociales, David Faitelson, se despidió de su colega André Marín y le dedicó unas emotivas palabras. Además, en su programa “Faitelson sin Censura” le rindió homenaje.

“Fue un luchador…Peleó hasta el último suspiro. Hoy, para mí, no se ha ido ni un valioso reportero o un legendario periodista. Se ha ido, con André Marín, una parte de mí..Descansa en paz, André…”, publicó David Faitelson en su cuenta de X.

“No estoy con demasiado ánimo, he perdido esta madrugada a más que un profesional, que un reportero legendario, he perdido a un amigo entrañable, casi un hermano, con el que goce, sufrí, lloré, viví, aprendí y también crecí. Sí, André... tu papá no ha muerto... sigue y seguirás siempre con nosotros”, expresó el periodista de TUDN.