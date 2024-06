Katty Martínez ha sido tema de conversación en los últimos días, pues la máxima goleadora en la historia de la Liga MX Femenil se marchará del Club América Femenil.

El rumor de la salida de Katty Martínez del Club América Femenil, pues fue la propia futbolista compartió un emotivo mensaje de despedida para todos los aficionados azulcremas.

Sin embargo, la reacción de los fans del equipo azulcrema no fue la esperada, pues la mayoría de americanistas actuó de una manera que no estaba pronosticada para despedir a su goleadora.

Así fue la despedida de Katty Martínez del América Femenil

Katty Martínez dejará al Club América Femenil a partir del próximo torneo luego de dos años con el equipo de Coapa, donde pudo levantar el título del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, Katty Martínez se despidió de los aficionados del Club América Femenil y de todas las integrantes del plantel.

“Me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos, algo tan bonito. Hoy que he decidido que este ciclo termina he venido aquí, a la que ha sido mi casa estos dos años y medio a agradecerles por tanto”, dijo en su mensaje.

“A ustedes, afición, gracias por todo lo que hacen por nosotras, por mantener al futbol femenil creciendo, me cuesta mucho decirles adiós. Hoy puedo decirles que voy tranquila porque me entregué a ustedes por completo”, agregó.

NO ESTOY LLORANDO, TÚ ESTÁS LLORANDO 😭



La emotiva despedida de Katty Martínez del América Femenilpic.twitter.com/HLMoNwHvaF — Quinto Partido (@quintopartidoof) June 14, 2024

Fans del América Femenil reaccionan inesperadamente a despedida de Katty Martínez

Luego de que Katty Martínez compartiera un emotivo video de despedida en sus redes sociales, los fans del Club América Femenil reaccionaron de una forma inesperada.

En días pasados, los fans del Club América Femenil se habían mostrado muy molestos con la posible salida de Katty Martínez para incorporarse a las filas de Rayadas de Monterrey.

Sin embargo, en los comentarios de su video, muchos aficionados del cuadro azulcrema se notan tristes con la despedida de la máxima goleadora en la historia de la Liga MX Femenil.