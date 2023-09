Luis Malagón compadeció en conferencia de prensa y habló de las supuestas ayudas arbitrales hacia el Club América, donde el guardameta de las águila sorprendió con sus respuestas.

La victoria del Club América sobre el Club Querétato estuvo llena de polémica por el arbitraje, donde la prensa y aficionados señalaron que ayudaron a las águilas a ganar dicho encuentro, por lo que este día Luis Malagón en conferencia de prensa habló al respecto.

El pasado miércoles el Club América disputó su partido pendiente de la fecha 2 ante el Club Querétaro, donde se llevó la victoria por marcador de 1-2 con un gol polémico de Igor Lichnosvky.

Pues tras un tiro de esquina, el chileno se impulsó para rematar de cabeza, sin embargo en dicha acción, se observa como se le encima a un jugador de Gallos, por lo que al principió se había marcado falta.

Sin embargo ante la intervención del VAR, el silbante Diego Montaño decidió revertir la acción y dio como bueno el gol del Club América, por lo que esta situación provocó que se dijera que el arbitraje ayudó a las águilas.

Luis Malagón “Si ayudaran al América sería campeón cada 6 meses”

Este viernes 22 de septiembre estuvo presente Luis Malagón en conferencia de prensa, donde se le cuestionó sobre la polémica victoria sobre Gallos y sobre las suspuestas ayudas del arbitraje. Por lo que el guardameta señaló que si fuera así, el Club América fuera campeón cada 6 meses.

" Yo no creo que sea ayuda, imaginate, si fuese ayuda, sinceramente el América sería campeón cada 6 meses, creo que no es así. La gente encargada de eso (VAR) decide. Uno no dice favorecelo o perjudicalo. Uno se dedica a jugar” indicó Malagón.

Por otro lado, el arquero de las águilas señaló que la gente tiene derecho de opinar lo que quiera, pues ellos estan enfocados en seguir trabajando y no caer en provocaciones.

Luis Ángel Malagón habló si el arbitraje beneficia a las águilas.



“Si fuese ayuda, América sería campeón cada seis meses”.@FOXSportsMX pic.twitter.com/6wuRhZPo0Q — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) September 22, 2023

¿Luis Malagón duda para enfrentar a Deportivo Toluca?

Uno de los partidos más atractivos este fin de semana en la jornada 9 de la Liga MX, sin duda alguna será el choque entre el Deportivo Toluca y el Club América, sin embargo, Luis Malagón dejó en duda su participación para este choque, ya que se encuentra enfermo.

“Estoy malo de la gripe, yo creo que siempre es enfadoso ese tema, te limita muchas cosas, pero mesiento bien, yo creo que tenemos un gran ejemplo como es el futbol de Europa, juegan cada 3 días, hoy tenemos grandes médicos que nos hacen recuperarnos de la mejor manera” indicó Malagón.

