En el partido de la jornada pendiente entre el Club Querétaro y el Club América se vio en vuelta una polémica arbitral que afectó el empate para el Queretaro y el DT Mauro Gerk explotó en contra del arbitraje y del mal manejo del VAR.

Mauro Gerk salió muy molesto con el árbitro por la decisión que se tomó ya que asegura que el VAR influenció para darle el triunfo al Club América en los minutos finales del partido por una jugada que era falta y no debió señalarse como gol valido.

“El arbitro no tuvo los pantalones de marcar la falta, está clarito, hoy estoy muy enojado, el América no necesita de eso para ser súper líder. Hoy no ganaron de buena ley” fue lo que señaló en conferencia de prensa luego de su error junto con el VAR.

¿Habrá suspensión para el DT del Querétaro Mauro Gerk por sus declaraciones en contra del arbitraje?

Luego de finalizar el partido, Mauro Gerk Dt del Club Quéretaro explotó de muy mala manera en contra del arbitraje y de sus decisiones junto con el VAR ya que se vió afectado en el resultado y podría ser suspendido por el mal manejo de sus declaraciones.

Por las fuertes declaraciones en contra del árbitro del partido y la gente del VAR, al técnico del Club Querétaro Mauro Gerk le podría llegar una sanción por salirse de control con sus palabras en la rueda de prensa posterior al partido.

Aún no se conoce si habrá sanción o no en contra de Mauro Gerk, esto debido a referirse al árbitro de mala manera y además le señaló que tiene falta de carácter para tomar decisiones y por esto le podría costar un partido de suspensión o un multa económica.

Próximo partido del Club Querétaro en el Apertura 2023

Tras jugar su partido pendiente de la jornada 2 del Apertura 2023, el Club Querétaro este fin de semana visitará al Cruz Azul en el duelo correspondiente a la jornada 9 del futbol mexicano desde la cancha del Estadio Azteca.

En la jornada 8 del Apertura 2023, tanto Querétaro como Cruz Azul vienen de empatar en sus respectivos partidos y así todavía se mantienen en la parte más baja del torneo ya que solo han ganado 1 de sus últimos 5 juegos.

El Club Querétaro está en la posición 15 con 8 puntos de 24 posibles, mientras que el Cruz Azul está más abajo en la tabla ya que en los ocho juegos que van de torneo regular han podido sacar 5 puntos.

