Kevin Álvarez, jugador del CF Pachuca, podría ir a Europa ante el interés del PSV Eindhoven.

El futbolista mexicano está en el radar del PSV Eindhoven, de la Eredivisie, por lo que de concretarse, se sumaría a los mexicanos que han ido a esa liga.

Pero quien confirmó esta noticia fue Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos, actuales subcampeones de la Liga MX.

“Nosotros pedimos a Jesús Martínez que no lo vendiera, no creo que vaya a salir al mercado interno”, aseguró el uruguayo a la Radio La Bruja, de Ecuador.

Entonces, el ex entrenador del Club Santos Laguna explicó que las intenciones de la directiva hidalguense es que vaya al viejo continente.

“La intención del club es venderlo a Europa. El PSV lo está siguiendo y ha mostrado un interés en él”, dijo el sudamericano.

Kevin Álvarez habría interesado al Club Tigres

Como parte del futbol de estufa que surge cada que acaba un torneo, el nombre de Kevin Álvarez se puso en el radar de otro equipo mexicano.

De acuerdo con algunos reportes, el Club Tigres habría mostrado interés por el lateral derecho.

Eso sí, las palabras de Almada confirman que no saldrá si no es a Europa, pero no ahora, lo quieren mantener al menos un año más.

“La idea es que si lo vendemos, que se quede con nosotros un año más”, dijo en la charla el entrenador. Y enseguida explicó por qué:

“Nosotros tenemos la Concacaf y tanto nuestra obligación como la del Club es que Pachuca pueda participar en el Mundial de Clubes”.

CF Pachuca, el subcampeón del Clausura 2022

El CF Pachuca fue el subcampeón de la Liga MX en el Clausura 2022. El equipo de Guillermo Almada no logró contener al Atlas FC, que consiguió el bicampeonato.

Ahora, los Tuzos ya preparan su siguiente torneo, donde el objetivo del técnico y la directiva es repetir y llegar a la final.

