Julio Urías intentará emular a Fernando Valenzuela para salvar a los Dodgers

Los Dodgers se encuentran contra las cuerdas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB) ante los Atlante Braves, pero un mexicano los podría salvar tal y como el mítico Fernando Valenzuela lo hiciera hace casi 40 años.

Y es que en lanzador sinaloense, que tuvo una gran actuación en su último partido con la novena de Los Ángeles, será el encargado de abrir el Juego 3 de la Serie ante los Braves, en la cual buscará ayudar a conseguir la primera victoria para su equipo.

Este tipo de situaciones no es terreno desconocido para un mexicano que viste la franela de los Dodgers, ya que hace casi 40 años lo hizo un tal Fernando Valenzuela.

El mítico 'Toro' fue clave para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial de 1981 ante los Yankees de Nueva York. El equipo de Los Ángeles ya estaba 2-0 abajo en la serie y el mexicano tuvo una gran actuación en el Juego 3.

El partido no fue nada fácil para Valenzuela, quien permitió cuatro carreras en las primeras tres entradas; no obstante, se repuso y no volvió a permitir ni una, con lo que los Dodgers consiguieron la primera de cuatro victorias de forma consecutiva para levantar el Trofeo del Comisionado que les avaló como campeones de la Serie Mundial.

¿Cómo le fue a los Dodgers en los primeros dos juegos?

Los Dodgers no comenzaron la Serie de Campeonato del Viejo Circuito como hubiera querido, pues ya se encuentran abajo 2-0 ante los Braves, a dos derrotas de decirle adiós, una año más, a la temporada de la MLB.

Pese a que han sido duelos parejos, la novena de Los Ángeles es la que se ha llevado las derrotas. Primero en el Juego 1 al caer 5-1 en un partido que se definió hasta la última entrada; y el segundo juego, que lo perdieron 8-7 sin su mejor jugador, Clayton Kershaw.