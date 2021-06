Julio César Chávez ha recibido de todo tipo de críticas luego de que compartiera una publicación donde se está aplicando bótox.

Pero como es de saber, el “Gran Campeón Mexicano”, no se quedó callado y respondió ante las críticas que llovieron hasta con comentarios sarcásticos.

“Ah como chingan jajaja con que me puse bótox. Con todo respeto a todos esos que critican, seguramente hasta operados están, que digo bótox jajaja. Lo que pasa es que a mi me vale madres y yo si digo las cosas, jajaja saludos”

“Aparte cómo saben si le di promoción a mi amigo doctor que va empezando, pende… y si me puse o no que les valga madre. Ahora resulta que nadie se hace nada, si como no jajaja”

Julio César Chávez