Julio César Chávez peleará ante el hijo del Macho Camacho

Julio César Chávez sostendrá una pelea de exhibición ante el hijo de Héctor 'Macho' Camacho en Tijuana en el mes de junio.

Julio César Chávez volverá a la actividad en este 2021, aunque no con un combate ante Daniel 'Travieso' Arce como lo hizo el año pasado, sino con una pelea de exhibición ante el hijo de Héctor 'Macho' Camacho, uno de los rivales a los que derrotó en uno de los mejores momentos de su carrera.

La pelea entre Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr. se llevará a cabo el próximo 19 de junio, para conmemorar los 29 años de la pelea entre la leyenda del boxeo mexicano ante el mítico pugilista puertorriqueño, uno de los más recordados de su carrera.

El propio Chávez confirmó la noticia a través de sus redes sociales, dando retweet a algunas notas de prensa que confirman la pelea que se realizará en Tijuana, Baja California.

¿Quién fue Héctor 'Macho' Camacho, uno de los rivales de Julio César Chávez?

Héctor 'Macho' Camacho fue un boxeador puertorriqueño que tuvo una gran carrera en el mundo del boxeo. Fue campeón mundial de los pesos superpluma, ligero y ligero junior, además de ganar títulos menores en otras cuatro categorías.

Una de sus peleas más recordadas fue precisamente la que sostuvo ante Julio César Chávez en septiembre de 1992, en donde el pugilista mexicano retuvo el título superligero del Consejo Mundial del Boxeo (CMB).

Durante y después de su carrera, el Macho Camacho se vio inmiscuido en varios escándalos, como peleas con su esposa Amy Torres, robo y posesión de drogas. En 2011 fue tiroteado en un intento de secuestro, aunque sobrevivió; no obstante, en 2012, el puertorriqueño recibió un disparo en la cabeza que, tras varios días, terminó con su vida.

Julio César Chávez lloró la muerte del Macho Camacho

Tras darse a conocer la muerte del Macho Camacho el 24 de noviembre de 2012, uno de los más afectados fue Julio César Chávez, quien en su momento aseguró que el puertorriqueño fue de los mejores rivales a los que enfrentó y uno de los mejores amigos que le dio el mundo del box.

"Es el mejor amigo que tenía, de todos los peleadores a quienes me enfrenté; carismático, controvertido, hablador, pero muy bueno. Luego de nuestra pelea, siempre hubo muestras de cariño y aprecio. Me soltaría a llorar con su muerte, porque le tuve gran aprecio. De por sí soy muy llorón, ahora que volví a ver la pelea me dio tristeza recordarla", dijo el 'César del Boxeo' en declaraciones recogidas por la revista TVyNotas.