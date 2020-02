VIDEO: Julio César Chávez Jr. sufre lesión ¡por exceso de baile!

Esperemos que esta lesión no sea causa para que la eventual pelea ante Poncho de Nigris se cancele.



México.- Parece ser que Poncho de Nigris tiene algo de razón cuando dice que Julio César Chávez Jr. se la pasa en la fiesta, y es que últimamente el boxeador ha estado de celebrando a lo grande, tal como consta en su Instagram.

De hecho, durante las últimas semanas el Júnior se ha dedicado a bailar y cantar con vehemencia la canción El Barranquillero, misma que interpretan Los Pequeños de la Cumbia y que se ha convertido en todo un éxito gracias al susodicho.

Lo malo de esto es que, por tanto movimiento de esqueleto, el “Hijo de la Leyenda” sufrió una lesión en la cadera, según comentó en una de sus historias difundida en la citada red social.

“Miren, vean. Me duele aquí porque nunca había bailado tanto como en estos días. Todo por ‘el amor de Carmela’. Ando lastimado, se me hizo una lesión de tanto bailar”.

Julio César Chávez Jr.

El “pie plano”, una tortura para Chávez Jr.



Cabe señalar que, pese a las constantes fiestas del pugilista, la verdad es que siempre se lo ve divirtiéndose de manera sana. Además, también le dedica varias horas de su día a entrenar y ponerse en forma.

Por ejemplo, este martes 25 de febrero , además de acudir al gimnasio para realizar movimientos boxísticos, completó una hora corriendo. No obstante, tales ensayos suelen dejarle ampollas y heridas leves a consecuencia del “pie plano”.

“Tengo el pie plano.Siempre he batallado mucho con los pies. Siempre se me hacen ampollas y cortadas. Igual en las peleas. La verdad es que si no tuviera el pie plano, sería más malo, o más bueno. Pero el pie plano es una friega, me ha provocado lesiones en la cintura”.



Esperemos que Chávez Jr. se recupere pronto de todas sus molestias en aras de que pueda dirimir la “pelea del siglo” ante Poncho de Nigris, la cual podría llevarse a cabo en Culiacán, Sinaloa, en las próximas semanas.