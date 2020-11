Por ahora, Julio César Chávez Jr. se encuentra preparándose para pelear ante Nicolás Masseroni.

México.- Julio César Chávez Jr. arremetió en Instagram contra Edgar Berlanga, boxeador estadounidense de ascendencia puertorriqueña, quien hace unos días afirmó que le iba a sacar todo el “perico” a golpes al susodicho.

En una historia publicada en Instagram, Julio César Chávez Jr. llamó “pendejo” a Edgar Berlanga. Y es que, explicó el “Hijo de la Leyenda”, el “perico”, concepto que hace alusión a una droga, no se saca, sino que más bien se introduce en el organismo.

“Hay un boxeador que me retó. Que me va a sacar el ‘perico’. Pero el perico no se saca, se mete, pendejo” Julio César Chávez Jr

“Le vamos a sacar el ‘perico’. Con un puño a Chávez y le sale todo el ‘perico’”, fue lo que dijo Edgar Berlanga también a través de redes sociales.

¿Habrá pelea Chávez Jr. vs Berlanga?

Por el momento, Julio César Chávez Jr. se encuentra preparándose al máximo para enfrentar a Nicolás Masseroni el próximo 21 de noviembre. Mientras que Edgar Berlanga aspira al título mundial en peso supermediano.

Sin embargo, Chávez Jr. dejó abierta la posibilidad de medirse ante el boxeador puertorriqueño para, como dijo en anteriores ocasiones, demostrar que es un peleador sobrevalorado.

Y es que justamente por eso comenzaron los dimes y diretes, pues el “Hijo de la Leyenda” señaló que podría “desinflar” fácilmente a Edgar Berlanga, máxime porque su padre, el gran Julio César Chávez, despachó a los boxeadores puertorriqueños que enfrentó, de modo que “trae escuela”.

“Primero que se saque de la cabeza que diciendo estupideces va a pelear. Pero después de esta pelea (ante Masseroni), si Dios quiere y sale bien todo, peleo con él (Berlanga)" Julio César Chávez Jr.