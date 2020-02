La nueva de Chávez Jr: se proclama futuro presidente de México 

El 'Hijo de la leyenda' se felicitó a sí mismo en su cuenta de Instagram y aprovechó para revelar que es el "futuro presidente".

Julio César Chávez Jr. se encuentra de manteles largos por el festejo de su cumpleaños número 34, el cual aprovechó para revelar algo muy importante: será el próximo presidente de México.

A través de su cuenta de Instagram, el 'Hijo de la Leyenda' no dejó pasar la oportunidad de felicitarse a él mismo y a su esposa Frida Chávez, a quien denominó como la "próxima primera dama".

"Felicidades futura primera dama! Frida Chávez! por el cumpleaños de nuestro futuro presidente! su esposo @jcchavezjr" Julio César Chávez Jr.

Cabe mencionar que en los últimos días, Chávez Jr. ha causado conmoción en las redes sociales, donde ha pasado de cantante -anunció que sacara un disco de cumbias-, criticó de futbol, además de revelar que en el próximo mes de septiembre peleará ante Floyd Mayweather.

Chávez Jr. será agente libre

Ya en materia boxística, la carrera de Julio César Chávez Jr. podría dar un cambio importante, pues a partir de marzo próximo pasará a ser agente libre tras no llegar a un acuerdo con la promotora Premier Boxing Champions.

Chavez Jr. y el presidente de la promotora, Al Haymon , no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato, por lo que el boxeador mexicano decidió que seguirá su carrera como agente libre.

“Ya no hay peleas de aquí a marzo, los cinco años con Haymon se acaban. Quisieron renovar pero no hubo acuerdo, no tengo nada con él ahora, se acaba el contrato y seré agente libre” Julio César Chávez Jr.