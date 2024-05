Igor Lichnovsky ofreció declaraciones en zona mixta sobre su error durante el partido de cuartos de final frente al CF Pachuca, el cual puso en peligro la clasificación del Club América a las semifinales.

El error de Lichnovsky lo convirtió en el foco de atención y en el blanco de críticas por parte de la afición americanista. Su acción, ocurrida en el primer tiempo del partido, generó descontento y decepción entre los seguidores del Club América.

Este hecho se suma a la controversia previa en la que Lichnovsky estuvo envuelto debido al podcast que realiza junto a Kevin Álvarez y Miguel Layún, conocido como la Triisecta, el cual ha generado especulaciones y descontento entre algunos seguidores por su supuesta influencia negativa en el rendimiento del equipo.

A pesar de su error, el jugador expresó su compromiso con el equipo y su determinación para corregir sus fallos y contribuir al éxito del club en futuros encuentros.

¿Qué dijo Lichnovsky tras su error en la vuelta de los cuartos de final?

Al finalizar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2024 entre el Club América y el CF Pachuca, Igor Lichnovsky se dirigió hacia la Zona Mixta para hablar con la prensa después de su error en el gol de los Tuzos.

El defensor chileno, Igor Lichnovsky, realizó una autocritica y afirmó que este tipo de errores no volverán a ocurrir y destacó el respaldo recibido por parte de sus compañeros.

“Yo creo que es un ejemplo más de lo que hemos construido como equipo. En lo individual quiero reconocer que un error así, sobre todo en este club, no se puede permitir. Doy mi compromiso de que no va a volver a pasar. Yo también me quedo con lo positivo, el haber escuchado a mis compañeros y cuerpo técnico”, mencionó Lichnovsky.

Al ser cuestionado sobre su podcast llamado la Triisecta, el futbolista del América no quiso hablar mucho sobre el tema y solo dijo: “No merece la pena hablar de eso. Juzguen ustedes, cuando hay programas de futbol me imagino yo que hablan de futbol”.

¿Cuál fue el error de Lichnovsky frente a CF Pachuca?

El error de Igor Lichnovsky ocurrió en el minuto 30 del partido de vuelta de los cuartos de final contra el CF Pachuca.

En esa jugada, el Lichnovsky intentó hacer un pase hacia Jonathan dos Santos, pero este último no estaba mirando en su dirección y se produjo el error.

Lichnovsky envió un pase erróneo, el cual fue interceptado por el delantero marroquí Oussama Idrissi, quien aprovechó la oportunidad para marcar un gol.

Este gol de CF Pachuca le dio a los Tuzos la ventaja en el partido y los acercó al pase a las semifinales del torneo. Sin embargo, a pesar de este contratiempo, el equipo del América logró mantenerse en la lucha y, en los minutos finales del encuentro, consiguió igualar el marcador con un gol de Julián Quiñones.