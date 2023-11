Julián Quiñones reveló que el Club Tigres lo buscó para volver al equipo, incluso el propio André Pierre Gignac fue el que intentó convencerlo.

Julián Quiñones rompió el y aseguró que cuando Diego Cocca estaba en Club Tigres, el equipo intentó convencerlo para regresar, fue el mismo André Pierre Gignac quien lo llamó y personalmente intentó convencerlo.

Pero, Julián Quiñones reveló en entrevista para TUDN, que cuando estaba en Atlas FC, se sentía tranquilo y estable mentalmente, pero cuando Club Tigres lo buscó para regresar él lo rechazó rotundamente.

Y es que, Julián Quiñones aceptó que no tenía una buena relación con la afición felina , y eso podría perjudicarlo mental y emocionalmente. Es por eso que cuando André Gignac, le llamo por teléfono para convencerlo de su regreso, él se negó.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás’. De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, dijo.

Julián Quiñones en el Club América

El resto podría decirse que es historia, pero Julián Quiñones fue buscado por el Club América, equipo al que no pudo rechazar.

Y es que, Julián Quiñones aceptó que el Club América es el equipo en el que siempre quiso jugar, incluso mencionó que cuando veía el futbol mexicano de niño, le gustaba el cuadro de las Águilas.

“Yo siempre había querido estar jugando acá, cuando estaba en Colombia pasaban los partidos, los miraba, me parecía un buen equipo. Cuando llegué, no te miento, duré dos o tres semanas que no me la creía que estaba acá. Me miraba la camiseta y no me la creía, a raíz del tiempo fui asimilando lo que es este equipo”, añadió.

Club América y su próximo partido

En el Club América Julián Quiñones ha podido destacar gracias a sus actuaciones, es por eso que enfrentará nuevos retos en los cuartos de final del Apertura 2023.

El Club América jugará el partido de ida de los cuartos de final el miércoles 29 de noviembre.

