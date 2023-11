Cuauhtémoc Blanco salió en defensa de Julián Quiñones, luego de las múltiples críticas de analistas, fans y medios de comunicación por su convocatoria a la Selección Mexicana.

Y es que la conversación en los últimos días, giró en torno a una presunta imposición de Julián Quiñones en la Selección Mexicana, algo que Cuauhtémoc Blanco rechazó por completo.

El actual gobernador del estado de Morelos, dijo que es uno de los mejores futbolistas, mexicanos pues ya se naturalizó.

Incluso dijo que lo ve con muchas ganas de triunfar y que está en su mejor momento, lo único que le podría aconsejar es que no pierda el piso y que ese sacuda las críticas.

“Que ponga un traje de buzo, que se le resbale todas las críticas, es un gran jugador, me da gusto que esté naturalizado y lo único que le deseo es que le vaya bien. Uno de los mejores futbolistas, ahora que es mexicano, como mexicano, me da gusto que esté”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Críticas hacia Julián Quiñones y una posible imposición en la Selección Mexicana

Grandes personalidades del periodismo deportivo como Christian Martinoli y David Faitelson, aseguraron que la convocatoria de Julián Quiñones a la Selección Mexicana parecía más bien una imposición.

Y es que apenas hace unos meses, Jaime lozano dejó claro que su prioridad no eran los jugadores naturalizados.

Pero desde que Julián Quiñones obtuvo los papeles y todo para poder vestir la camiseta tricolor, las cosas cambiaron por completo y el técnico lo tomó en cuenta para la convocatoria contra Honduras.

“Me sorprende mucho la campaña de la Federación en apoyo a Quiñones, yo nunca había visto que una federación apoyase a un jugador así”, aseguró David Medrano.

Julián Quiñones en la Selección Mexicana

Julián Quiñones dijo en entrevista para Hugo Sánchez, que se sentía muy feliz de tener a un compañero como Santiago Giménez en la Selección Mexicana.

“Feliz por estar a lado de un gran jugador como lo es Santi, lo está haciendo muy bien y me alegra eso. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la Selección, y en este momento Santi es uno de los mejores. Me siento contento de poder compartir cancha con él”.

