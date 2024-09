El jugador de Arabia Saudita, Julián Quiñones, compartió su opinión sobre el papel de Javier Aguirre como DT en la Selección Mexicana y lo comparó con Jimmy Lozano.

Tras el partido de la Selección Mexicana ante Nueva Zelanda, Julián Quiñones dio una pequeña retroalimentación sobre el rendimiento del equipo y los cambios que ha hecho Javier Aguirre desde su llegada.

Cabe mencionar que Julián Quiñones ha recibido ultimamente muchas críticas por irse a jugar al Al-Qadisiyah por lo que también aprovechó para responderles a los aficionados.

La Selección Mexicana se llevó la victoria ante Nueva Zelanda en su primer partido amistoso pero Julián Quiñones no pudo seguir jugando ya que presentó molestias musculares.

¿Qué dijo Julián Quiñones de Jimmy Lozano?

Julián Quiñones le mandó un recadito al ex DT de la Selección Mexicana, Jimmy Lozano, pues consideró que Javier Aguirre le aporta la ‘intensidad’ que le hacía falta al equipo antes de su llegada.

El ex jugador del Club América, Julián Quiñones, admitió que se ha adaptado al estilo de trabajo de Javier Aguirre y que está satisfecho con el trabajo físico que han estado realizando.

“Me gusta la forma de trabajar porque es un modelo que me adapto muy bien porque soy un jugador explosivo, me gusta la intensidad, entonces me gusta lo que vino a transmitir, eso le faltaba a la Selección”, dijo Julián Quiñones.

Por otra parte, Julián Quiñones respondió a las críticas de los fans por irse a jugar a Arabia Saudita y aseguró que su nivel no ha bajado pues siempre dará el cien por ciento en donde juegue.

“A veces no saben de futbol y hablan, entonces eso no me afecta, yo me fui para allá (Arabia) para estar tranquilo en un nuevo ambiente, ya había hecho lo que hice en México, y fui a trabajar allá, no fui a relajarme por eso estoy en Selección”, agregó Julián Quiñones.

¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Mexicana vs Canadá?

Hoy martes 10 de septiembre, la Selección Mexicana jugará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA ante Canadá luego de vencer a Nueva Zelanda 3-0.

La Selección Mexicana enfrentará a Canadá en el AT&T Stadium a las 19:00 horas, Tiempo del Centro de México y aquí te decimos en qué canal ver el partido en vivo: