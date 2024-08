Luego de vivir los Juegos Olímpicos de París 2024, ya se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024, y estos son los mejores momentos.

Muchos amantes de los deportes consideraron que la justa olímpica se llevó a cabo en la capital de Francia fue una de las mejores de toda la historia, por lo que están muy altas las expectativas para los Juegos Paralímpicos París 2024.

Ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 (Aurelien Morissard / AP)

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 fue el día miércoles 28 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y estos son los mejores momentos del evento, incluido el desfile de la delegación mexicana.

Así fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 inició con el atleta paralímpico francés Théo Curin, quien sale a cuadro con un psicólogo que le ayudó a aceptarse tal y como es.

Entre los momentos que más destacaron en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 están las presentaciones de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y del brasileño Andrew Parsons, titular del Comité Paralímpico Internacional.

Ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 (Emilio Morenatti / AP)

Además del presidente del Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos de París 2024, Tony Estanguet, quien dio un discurso de bienvenida a todos los paratletas.

“Esto los hacen revolucionarios, cuando les dijeron que no, ustedes continuaron, cuando les dijeron discapacitados, repitieron desempeño, cuando les dijeron imposible, lo hicieron”, inició diciendo Tony Estanguet,

“Cada emoción de ustedes carga un mensaje, un mensaje que no puede ser olvidado jamás, que no tiene límites, entonces no nos impongamos límites, esa es la revolución paralímpica. Gracias por otorgarnos esta oportunidad única para revolucionar la forma en la que vemos el mundo”, agregó.

AL RITMO DE ’LUCKY LOVE’ 😎🎶🇫🇷



La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de #Paris2024 nos regala esta gran presentación de la canción ’My Ability’, que fue escrita específicamente para el evento



Desfile de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos París 2024

La delegación mexicana se hizo presente en el desfile en la gran ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024.

En la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024, los paratletas lucieron una emblemática chaqueta color rosa mexicano, que contiene el estampado del Ángel de la Independencia.

Esta prenda causó mucha controversia en redes sociales por su cuestionable diseño, el cual fue elaborado por la marca Men’s Fashion, la cual también se encargó de los uniformes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.