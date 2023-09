La Liga MX no se detiene ni en la Independencia de México, este viernes 15 de septiembre se pone el marcha la jornada 8 del Apertura 2023 donde no espera una doble cartelera.

Este viernes en dia festivo, la actividad en la Liga MX arranca con la jornada 8 del Apertura 2023 donde nos espera una interesante doble cartelera.

Dentro de los juegos de este viernes, los equipos que abren el telón son Mazatlán FC en contra de Cruz Azul y mientras que los Clubes Tijuana y Deportivo Toluca cierran la actividad de este viernes.

Mazatlán FC vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver este partido de la Liga MX?

Este viernes 15 de septiembre, Mazatlán FC recibe la visita de Cruz Azul en la fecha 8 de la Liga MX. Ambos equipos vienen de perder en la jornada anterior por lo que llegan con la necesidad de ganar.

Mazatlán FC cayó ante FC Júarez, mientras que Cruz Azul lo hizo en el Clásico Joven ante el Club América.

Cabe destacar que ambos equipos se encuentran al fondo de la tabla general, los cañoneros ocupan la posición 14 con 6 puntos, mientras que el equipo cementero es el lugar 16 con 4 unidades.

La escuadra de Joaquín Moreno podrá echar mano del delanatero no querido como lo es Iván Morales quien tras no encontrarle equipo y no poder contratar un 9 de renombre, Cruz Azul optó por registrarlo de nuevo por lo que podría estra contemplado para enfrentar a los de la perla.

Partido: Mazatlán FC vs Cruz Azul

Fecha: viernes 15 de septiembre

Hora: 18:50 horas

Sede: Estadio Kraken

Dónde ver: Azteca

Club Tijuana vs Deportivo Toluca ¿ A qué hora y dónde ver este partido de la Liga MX?

Para cerrar la actividad de este viernes 15 de septiembre, desde la perrera más grande de México, el Club Tijuana abre las puertas del Estadio Caliente para recibir la visita del Deportivo Toluca.

Club Tijuana y Miguel Herrera respiraron después de arrebatarle los 3 puntos al Club Puebla en la mesa por alineación indebida, mientras que el Deportivo Toluca viene de humillar 5-0 al CF Pachuca, por lo que este duelo pinta para ser interesante.

Partido: Club Tijuana vs Deportivo Toluca

Fecha: viernes 15 de septiembre

Hora: 21: 00 horas

Sede: Estadio Caliente

Dónde ver: Fox Sports

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok