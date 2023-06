Los Juegos Centroamericanos 2023 se han llenado de polémica en la Natación Artística, luego de que las nadadoras mexicanas se quedasen con la medalla de plata en la prueba por equipos.

Las nadadoras mexicanas no pudieron defender su corona de campeonas en los Juegos Centroamericanos 2023, perdiendo la final por la medalla de oro ante el equipo de Colombia.

Las sirenas aztecas participaron en la disputa por la presea dorada presentando una rutina al ritmo de la legendaria canción “ We Will Rock You ” de Queen, sumando 203.0925 puntos de calificación por parte de los jueces.

Mientras que el equipo de Colombia saltó a la fosa con la melodía “It’s Raining Men” de fondo, al estilo de The Weather Girls, con 205.8954 unidades, resultado que despertó las sospechas mexicanas.

Con este resultado, la delegación azteca llegó a 26 metales de plata, cifra que supera a cualquier otra nación participante en la justa, hasta el momento.

Juegos Centroamericanos 2023: Comité Olímpico Mexicano quiso apelar el resultado en favor de Colombia

Los Juegos Centroamericanos 2023 de San Salvador, coronaron a Colombia como la nueva campeona de la Natación Artística por equipos, luego de arrebatarle la medalla de oro a México en la gran final.

Sin embargo, hubo controversia por la decisión de los jueces con respecto a las sirenas aztecas, motivo por el que el Comité Olímpico Mexicano, quiso apelar el resultado a favor de las cafetaleras.

Mary José Alcalá, presidenta del COM, cambió de opinión antes de llevar a cabo el reclamo ante las autoridades, y decidió reconocer el triunfo de la nación colombiana.

“La decisión no apelar, debemos de construir y ganar como lo ha hecho siempre México con contundencia, elegancia, las niñas de nado artístico es superior en grado de dificultad, nos desconcierta los tres marcajes de .5 menos, eso les afecta” finalizó.

Juegos Centroamericanos 2023: Así marcha México en el medallero hasta el momento

Colombia | 24 medallas de oro | 11 medallas de plata | 14 medallas de bronce | 49 medallas en total México | 22 medallas de oro | 26 medallas de plata | 23 medallas de bronce | 71 medallas en total Cuba | 15 medallas de oro | 14 medallas de plata | 16 medallas de bronce | 45 medallas en total Venezuela | 9 medallas de oro | 13 medallas de plata | 18 medallas de bronce | 40 medallas en total Puerto Rico | 4 medallas de oro | 6 medallas de plata | 11 medallas de bronce | 21 medallas en total

