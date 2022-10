Juan Reynoso, dejó claro que para él, la MLS ya superó a la Liga MX y actualmente es mejor y más competitiva.

Incluso, Juan Reynoso mencionó que varios técnicos quieren dirigir en la MLS, pues está en constante mejora y es mejor que la liga mexicana.

“La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, mencionó que dentro de poco será el destino soñado para muchos futbolistas, incluso pondrían a la MLS por encima de Europa.

“Van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano”, agregó el técnico.

Juan Reynoso y los problemas en Cruz Azul

Cabe recordar, que Juan Reynoso fue destituido de su puesto en pasado mayo, entre una serie de disputas legales, pues aseguraba que no le habían pagado, finalmente el técnico será indemnizado.

Y es que, de acuerdo con ESPN, Juan Reynoso ganó la batalla y ahora Cruz Azul tendrá que pagarle 3 meses de su salario por despido injustificado.

Por su parte, el técnico sigue concentrado con la Selección de Perú que dirige actualmente y no ha mencionado nada respecto a Cruz Azul.

Liga MX Final Apertura 2022

La Liga MX está muy cerca de conocer al equipo campeón de este Apertura 2022, en la final de ida, Club Pachuca venció a Deportivo Toluca con una amplia diferencia de 4 goles, y es que el marcador culminó 5-1.

En ese sentido, ambos equipos que nunca se habían medido en una final, irán en busca de sumar otro título a su palmarés.

