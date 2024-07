El brillo de una joya mexicana se vio opacado por la decisión de un entrenador de la Liga MX, quien lo privó de mostrarse ante visores del Manchester City, que lo tuvieron en la mira durante una gira de la Selección Mexicana por España.

Manchester City Group se ha caracterizado por expandir su radar más allá de Inglaterra. En México han encontrado prospectos, pero distintas razones han frustrado posibles fichajes y así sucedió con una joya de la Liga MX.

Raúl Chabrand, exentrenador de la Selección Mexicana Sub 20, reveló la inédita historia de una joya mexicana que no pudo mostrarse ante visores del Manchester City por culpa de su entrenador en la Liga MX.

El protagonista de esta historia es Jordan Carrillo, jugador de Santos Laguna que perdió la oportunidad de mostrarse ante el Manchester City.

¿Qué dijo Raúl Chabrand acerca del interés del Manchester City sobre Jordán Carrillo?

De acuerdo a Raúl Chabrand, exentrenador de la Selección Mexicana Sub 20, Jordan Carrillo estuvo en el radar del Manchester City, pero la decisión del entonces director técnico de Santos Laguna frustró un posible acercamiento de la joya mexicana con el exitoso club de la Premier League.

“El caso de Jordan fue así. Fuimos a jugar unos partidos en Marbella, España. La rompió bien, le ‘pintó la cara’ a los rumanos, a los de Suecia y a los ingleses, les hizo ver muy mal. A los tres o cuatro meses íbamos a jugar el torneo Esperanzas de Toulon. Los scouts del Manchester City o el grupo del City iba sobre Jordan”, explicó Chabrand.

“En el primer juego, se me acercan y me dicen: ‘Oye y Jordan Carrillo’, y yo de: ‘Jordan Carrillo no vino’. No voy a decir el nombre del entrenador, pero prefirió que hiciera la pretemporada con el equipo de Santos Laguna al torneo de Esperanzas de Toulon; no me lo prestaron para ir a este torneo”, argumentó para RG Deportiva.

Aunque no mencionó el nombre, en aquel entonces el entrenador de Santos Laguna era el mexicano Eduardo Fentanes.

Jordan Carrillo en la Selección Mexicana (Carlos Lopez / Carlos Lopez)

¿Quién es Jordan Carrillo, la joya mexicana que estuvo en el radar del Manchester City?

Jordan Carrillo es una de las joyas del futbol mexicano que se quedó cerca de dar el salto a la élite. El habilidoso extremo sinaloense ha destacado en Santos Laguna, tuvo un fugaz paso por la segunda división de España y ha estado en el radar de clubes de la talla del Manchester City.

Carrillo es un futbolista de 22 años de edad que milita en Santos Laguna desde las categorías inferiores. Actualmente, está consolidado con el primer equipo; ya ha registrado 54 partidos, tiene tres goles y el mismo número de asistencias.

En 2022, Jordan fichó para el Sporting Gijón, equipo de Grupo Orlegi, pero no se consolidó y tras una temporada y media, regresó a México para reportar con el club de Torreón.

Su corta edad y actuaciones le han valido para llamar la atención de otros clubes de México y Europa, pero hasta el momento no han sido más que especulaciones.