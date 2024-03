Un joven de nuestro país, del que se hablan maravillas, anotó su primer gol en España y despierta la ilusión de todos los mexicanos.

La falta de jóvenes mexicanos en la Selección Mexicana es uno de los principales males de nuestro futbol, sin embargo, un nombre desconocido levanta la mano desde España.

Se trata de Juan Carlos Cortez, quien a sus 18 años marcó su primera anotación con la categoría Sub 19 del Sevilla en el partido contra el Sporting Ceuta.

Juan Carlos Cortez debutó hace dos semanas con el Sevilla, y ahora se hizo presente en la goleada de su equipo 3-0 ante su similar Sporting Ceuta.

¿Cómo fue el primer gol de Juan Carlos Cortez con el Sevilla?

Juan Carlos Cortez se hizo presente en el marcador para finiquitar la goleada de su equipo, el Sevilla, 3-0 ante el Sporting Ceuta en la categoría Sub 19 del futbol de España.

Este es el primer gol de Juan Carlos Cortes con el Sevilla Sub 19, pues hace apenas dos semanas debutó con el conjunto español con la esperanza de ganarse un lugar en el primer equipo.

La anotación del jugador mexicano se dio cuando se desmarcó perfectamente para quedar solo dentro del área y luego de recibir un gran pase de su compañero, impactó con potencia ante el achique del guardameta que nada pudo hacer.

¿Quién es Juan Carlos Cortez, la joya del futbol mexicano que juega en el Sevilla?

Juan Carlos Cortez es un jugador mexicano 18 años que actualmente juega en el futbol de España con la categoría Sub 19 del Sevilla.

Nació en Hermosillo, Sonora, donde Juan Carlos Cortez se formó con el equipo de la ciudad, Cimarrones, debutando a los 16 años en la Liga de Expansión MX, convirtiéndose en el futbolista más joven en hacerlo.

En el 2022 el Club Necaxa lo fichó y tuvo minutos con las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23 de los Rayos; aunque no pudo debutar en la primera división, pues el Sevilla se hizo de sus servicios.