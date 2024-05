Chivas está más que desesperado por conseguir un título en la Liga MX, y esa desesperación lo ha llevado a buscar a una joya de la cantera del América, su principal objetivo en el mercado de fichajes.

Chivas tiene un plantel reducido, ya que su plantilla principal carece de jugadores de alto calibre que brinden oportunidades en la ofensiva, una de sus debilidades en el Clausura 2024, y factor que pudo influir en su derrota ante el América.

Es decir, Chivas no tiene una plantilla completa que le brinde diferentes posibilidades en el terreno de juego debido a que no tiene revulsivos que entren al campo y ocupen un lugar, pero que no baje de categoría deportiva.

Por ello es que Chivas quiere fichar sí o sí a una joya de la cantera del América, misma que se ha impuesto como uno de los mejores en su categoría, pero que tiene el ADN ganador del máximo rival, pero ¿Eso importa?

Chivas pondrá brutal millonada por joya de la cantera del América

Chivas tiene un mercado reducido en la Liga MX, pues su ideología de solo jugar con puros mexicanos lo ponen en dilema a la hora de fichar, y en este caso, no importará que su principal objetivo venga de la cantera del América.

Chivas pondrá todo su esfuerzo para lograr el fichaje de Sebastián Córdova, joya de la cantera del América que no ha ‘explotado’, pero que debido a las reducidas posibilidades que tiene el Guadalajara para conseguir refuerzos, es lo que hay.

Sebastián Córdova ha sido uno de los mejores hombres que tiene Tigres a la hora de meter gente en las canchas rivales, pero el jugador ha estado lesionado en las últimas semanas, algo que podría beneficiar a Chivas.

Chivas tiene muchos problemas a la hora de fichar debido a que los equipos de la Liga MX se aprovechan de la ideología del Guadalajara y a la hora de querer venderles jugadores lo hacen con sobreprecio, por ello, si Chivas logra rebajar el precio de Córdova debido a su lesión, estos lo aprovecharán.

¿Cuánto le costaría la joya de la cantera del América a Chivas?

Chivas sabe que para ir por un jugador como el de la joya de la cantera del América debe sacar la cartera, y más porque Sebastián Córdova es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, por lo que su costo será alto.

Sebastián Córdova tiene 27 años, y está valuado en 6 millones de dólares, algo así como 100 millones de pesos mexicanos, una cifra muy elevada para Chivas, pero no imposible de asumir.

Otra dificultad que enfrentará Chivas a la hora de ir por la joya de la cantera del América será convencer al jugador de ‘perder’ la memoria americanista, y clavarse el ADN del Guadalajara.