José Ramón Fernández y David Faitelson explotaron contra la Liga MX y el Club América por presuntas ayudas al cuadro de Coapa al tener jugar más partidos como local.

Y es que, durante Cronómetro, José Ramón Fernández y David Faitelson mencionaron que se había visto reflejado el “favoritismo” hacia el Club América.

El Club América jugará 8 partidos consecutivos como local en el Estadio Azteca y eso ha traído múltiples críticas, pues podría beneficiar al equipo.

En un inicio, las Águilas tenían 2 partidos como visitante, el primero contra Querétaro FC que se pospuso por el mal estado del Estadio La Corregidora, mientras que contra Atlas FC se jugó en el Estadio Azteca presuntamente por el mal clima en Jalisco.

Y sus próximos 2 partidos, contra Club Necaxa y Club León los jugarán como locales en el Estadios Azteca, mientras que contra Cruz Azul será en el mismo recinto.

José Ramón Fernández y David Faitelson tunden al Club América

Después de esa noticia de los 8 partidos como local consecutivos del Club América, David Faitelson se pronunció al respecto y aseguró que será mucho más fácil para el equipo calificar a liguilla y eso hace que se pierda equilibrio en relación con el resto de los conjuntos.

“Mikel Arriola, qué vergüenza. Ocho partidos del América seguidos en casa (...) Estropea el equilibrio y el juego limpio. Qué pensarán los rivales del América de que el América va a jugar ocho partidos en casa. Esta seguidilla de cinco partidos, califica a Liguilla”, sentenció Faitelson.

Por su parte, José Ramón Fernández dijo que las Águilas mandaban en el futbol mexicano: “No me digas, ¿en serio? No me lo puedo creer, es insólito que el América mande en el futbol mexicano”, añadió.

