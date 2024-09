Al igual que todos los que fuimos testigos de la arrogancia de Yulia Putintseva, José Ramón Fernández se indignó. Sin embargo, el comentarista no se quedó callado y lanzó una dura crítica contra la tenista, quien humilló a una joven recogepelotas durante un juego del US Open 2024.

José Ramón Fernández estalló contra la tenista Yulia Putintseva, compartió el video de la reprobable actitud de la deportista y pidió al US Open aplicar “multas o descalificaciones ante la falta de espíritu deportivo”.

Durante el encuentro de la tercera ronda, Yulia Putintseva humilló a una joven recogepelotas, ésta le lanzó dos bolas para servir y la kazaja la ignoró, lo que provocó los abucheos de la afición; fue hasta la tercera bola que le hizo caso.

Yulia Putintseva fue eliminada en la tercera ronda a manos de la italiana Jasmine Paolin con sets de 6-3 y 6-4.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre la tenista Yulia Putintseva?

El comentarista José Ramón Fernández calificó de repudiable lo hecho por la tenista kazaja de origen ruso, Yulia Putintseva, quien humilló a una joven recogepelotas durante la tercera ronda del US Open.

“Hay atletas que nunca serán grandes ni pasarán a la gloria. La tenista Yulia Putintseva, nacida en Moscú, debería de saber lo que es la sencillez, pero al parecer lo olvidó y está subida en un ladrillo”, inició José Ramón Fernández en su feroz crítica.

“Con lo poco que ha conseguido en su carrera, se siente con el derecho de maltratar a los demás, reprobable e indignante!”, continuó el comentarista.

Joserra pidió a los directivos del US Open no “pasar por alto estas actitudes, urge aplicar multas o descalificaciones ante la falta del espíritu deportivo”.

REPUDIABLE

Hay atletas que nunca serán Grandes ni pasarán a la Gloria. La tenista Yulia Putintseva, nacida en Moscú, debería de saber lo que es la sencillez pero al parecer lo olvidó y está subida en un ladrillo. Con lo poco que ha conseguido en su carrera, se siente con el… pic.twitter.com/eoI42twoQM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 1, 2024

Yulia Putintseva ofreció disculpas a la joven recogepelotas

Luego de ser abucheada y recibir las críticas de miles de personas, incluido José Ramón Fernández, la tenista Yulia Putintseva ofreció disculpas a la joven recogepelotas a través de un mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo a la tenista Yulia Putintseva, estaba muy molesta consigo misma cuando perdió el break, perdió la cabeza y actuó de esa manera.

“Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en la que me comporté cuando me estaba lanzando las bolas”, señaló Yulia Putintseva.

“Honestamente, no fue por ella. Estaba realmente enojada conmigo misma por no haber ganado el juego tras el break y luego me quedé con mis emociones y tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y quién me daba la pelota”, puntualizó la tenista.