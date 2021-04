José Ramón Fernández afirmó que Santiago Solari ha conformado un equipo formidable.

México.- El Club América cumplió con el pronóstico y sacó una victoria ante el Club Olimpia en lo que fue el juego de Ida de los octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones ; uno de los que más satisfechos quedaron con el desempeño del equipo mexicano fue José Ramón Fernández.

Así es, el siempre polémico José Ramón Fernández se olvidó de su antiamericanismo y se rindió ante Santiago Solari, DT del Club América que sigue acumulando triunfos sin hacer tantos aspavientos como en administraciones pasadas.

De ahí que el analista de ESPN se deshiciera en elogios hacia Santiago Solari, pues afirmó que ha llevado a cabo un trabajo “limpio y formidable” , además, reconoció que el equipo conformado por el argentino es “formidable”.

“Solari ha hecho un muy buen trabajo. No se le reconoce porque no es carismático, es muy serio, muy callado, tiene personalidad. Ha hecho un gran trabajo con el América, limpio, impecable. Ganó en Honduras y en la Liga. Y ha formado una media cancha formidable” José Ramón Fernández

Santiago Solari felicita a sus jugadores tras triunfo del Club América

Uno de los aspectos que más llama la atención de Santiago Solari es que, como dijo José Ramón Fernández, es un director técnico bastante discreto y ecuánime, tan es así que reconoció que el Club Olimpia tuvo mejores oportunidades que el Club América durante el primer tiempo del partido de Ida de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones .

Aunado a ello, Santiago Solari se mostró satisfecho de que Federico Viñas y Sergio Díaz , quienes no han tenido mucha actividad con el equipo, fueron los grandes protagonistas de la noche al anotar los goles que sirvieron para este importante triunfo.

“Ellos pudieron marcar en el primer tiempo y ponerse en ventaja. Luego convertimos los goles a través de Federico (Viñas) que me pone contento e igual de (Sergio) Díaz, que igual me pone contento. Con transiciones marcamos el segundo y luego podíamos marcar el tercero, pero no aprovechamos y es normal que el local se vuelque en ataque y empezaron a tirar centros” Santiago Solari

Santiago Solari José Luis Melgarejo / Mexsport