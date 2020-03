José Luis Higuera revela que le iba al América porque "no sabía de futbol" 

El exdirectivo del Rebaño hizo la revelación en su cuenta de Twitter, donde decenas de seguidores del Rebaño se mostraron molestos.

José Luis Higuera no deja de causar polémica ni en tiempo de coronavirus. Y es que ahora reveló que antes le iba a las Águilas del América, lo que molestó a muchos aficionados de las Chivas de Guadalajara.

A través de su cuenra de Twitter le hicieron la siguiente pregunta: “¿Por qué afirman con tanta seguridad que le ibas al América? Si siempre mencionaste que antes de llegar a Chivas no sabías de fútbol? ¿De dónde lo sacan?”, preguntó un usuario, a lo que Higuera contestó: "porque sí le iba".

Por que si le iba. https://t.co/jBsNTNo8CR — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 22, 2020

Otro usuario le puso un poco más de sabor al asunto, pues señaló que antes le iba al América porque "no sabía nada de futbol" y decidió pasarse a las filas del conjunto rojiblanco, situación que el ahora analista de ESPN aceptó: "También lo dije, por eso ahora le voy a Chivas”

Tmb lo dije por eso ahora le voy a @Chivas 😜 https://t.co/M7ANKLZw92 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 22, 2020

Higuera fue directivo de las Chivas de Guadalajara de 2016 a 2019, lapso en el que bajo su mandato, el Rebaño consiguió varios títulos, entre ellos una Liga MX.

Higuera provoca enfado de los 'Chivahermanos'

Como no podía ser de otra forma, la revelación de José Luis Higuera causó la indignación y el enfado de varios aficionados a las Chivas de Guadalajara, que le reclamaron e incluso cuestionaron que las decisiones que tomó fueron para perjudicar al cuadro tapatío.

"Por eso eres una mie... José Luis sólo me produces asco y vergüenza, el dinero no te da dignidad, eres lo peor que le pudo pasar a Chivas", "Pinc.. sinvergüenza, ahora todo tiene sentido", "Usted no es chiva, no se suba a este barco que aquí no es bien recibido", fueron algunos de los reclamos hechos por los famosos 'Chivahermanos'.

Se puede cambiar de todo, esposa, religión o hasta sexo...



Pero nunca de equipo. NUNCA.



Usted no es chiva, no se suba a este barco que aqui no es bien recibido. — Angel González (@LagcAngel) March 22, 2020

Posteriormente, en otro tuit, Higuera señaló que anteriormente él nunca dijo que era aficionado a las Chivas y que mantenía una gran relación profesional y personal con Jorge Vergara, tanto, que incluso llegaron a ver partidos juntos antes de su llegada al Grupo Omnilife.