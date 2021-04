José Cardozo, histórico goleador del Toluca, dio su opinión sobre todo lo que significa enfrentar al Club América.

Si alguien puede hablar de la rivalidad entre Toluca y América, ese es José Saturnino Cardozo, histórico goleador de la Liga MX que habló sobre lo que significa enfrentarse al cuadro de Coapa.

En entrevista con Récord, José Cardozo los partidos contra equipos como el América son claves para los futbolistas, pues los jugadores quedan en la memoria de los fans.

"Son partidos claves y que marcan la diferencia, cuando un jugador juega bien contra ese tipo de equipos como el América quedan en el recuerdo y en la memoria de la gente, que era lo que yo buscaba, sabía que esos partidos te marcan de por vida y la gente difícilmente se va a olvidar de lo que hiciste contra el América"

¿José Cardozo traía de "hijo" al América?

José Cardozo recordó sus mejores momentos como delantero del Toluca precisamente ante el América, rival al que, la prensa decía, lo traía de "hijo".

Al respecto, el 'Príncipe Guaraní' señaló que ese tipo de comentarios le motivaban para dar su mejor rendimiento ante el Club de Coapa.

"La verdad que motivaba más todavía (que dijeran que traía de hijo al América) en esos partidos siempre me enfocaba en dejar huella haciendo gol, me exigía porque yo leía en los periódicos todo lo que decía la prensa y yo me motivaba más porque enfrentar al América siempre es muy importante para cualquier jugador de futbol" José Cardozo

"Me gusta este América": José Cardozo

José Saturnino Cardozo se dio el tiempo de hacer un análisis sobre el próximo rival de sus Diablos, las Águilas del América, equipo al que destacó por su nivel de juego.

El entrenador paraguayo señaló que el equipo de Santiago Solari le gusta porque sabe a lo que juega, destacando el trabajo del entrenador argentino.