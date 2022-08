Desde que surgió el rumor de la posible llegada de Jorge Sánchez al AFC Ajax, gran parte de la afición del Club América lo celebró.

El error que cometió Jorge Sánchez en la final del Torneo Apertura 2019 ante Rayados, que a la postre significó el título de Monterrey, es algo que los seguidores de las Águilas nunca olvidarán.

Desde ese momento, la relación entre fans azulcremas y Jorge Sánchez se fracturó de forma considerable. Una salida del Nido sería lo idea para el defensor mexicano... Y se dio.

Sánchez es nuevo jugador del Ajax de la Eredivisie y el surgido del Club Santos Laguna ha comenzado a disfrutar del reconocimiento y aliento de una afición.

Ante el desconocimiento de su futbol, el futbolista se 24 años ha sido reconocido por los seguidores de Ámsterdam.

En las publicaciones que ha realizado el equipo neerlandés, los fans aplauden su llegada y los seguidores de las Águilas, de manera sarcástica, desean suerte por su fichaje.

Edson y Jorge: Familia 🇲🇽❤️‍🔥 pic.twitter.com/GnkpR2U5zG — AFC Ajax (@AFCAjax) August 11, 2022

Jorge Sánchez y el duro momento que vivió en el Club América

Ayer, en su despedida como jugador del Club América, Jorge Sánchez reconoció en conferencia de prensa que la noche del 29 de diciembre de 2019 fue un duro golpe para su carrera.

“Lo de la final fue un momento complicado de mi vida, seis, siete meses que no se me olvidaba, no podía dormir. Estoy contento porque salí de ese bache, me costó trabajo, pero estuve con personas que me ayudaron bastante”, r ecordó el también jugador de la Selección Mexicana.

“Si cometo otro error, no me voy a caer porque ya me pasó una vez y me puede pasar mil veces. Tengo metas que pase lo que pase tengo que cumplirlas”, advirtió un motivado Jorge Sánchez.

“Fue un momento muy complicado de mi vida, fueron 6-7 meses que no se te olvidaba” 😪



Jorge Sánchez habló sobre su error en la final perdida vs Rayados en 2019. ❌ pic.twitter.com/gLANScbAZo — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) August 10, 2022

Logros de Jorge Sánchez en el Club América

Sin embargo, no todo fue malo para Jorge Sánchez. El lateral derecho de la Selección Mexicana conquistó tres títulos con el Club América.

Liga MX - Apertura 2018

Campeón de Campeones - 2019

Copa MX - 2019

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok