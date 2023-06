En redes sociales se viralizó la historia de Don Chava quien fuera uno de los descubridores de Jorge Campos y entrenador del “Brody”, este señor dedicado a la recolección de pet recibió apoyo del ex guardameta mexicano al enterarse la manera en la que vive.

Fue mediante un video de Tik Tok que Jorge Campos se entero de la situación de Don Chava, gracias al Tik Toker José García, quien se dedica a apoyar a gente de escasos recursos.

En uno de sus videos, José se encontró con el descubridor del “Brody” pues así lo dejó ver al ser entrevistado. Dicho video llegó hasta la leyenda de la portería con el Club Pumas quien no dudo en mandarle dinero para apoyarlo.

Jorge Campos le mandó un video a Don Chava

Jorge Campos le mandó un video y cierta cantidad de dinero a Don Chava después de enterarse que fue uno de los entrenadores que lo formaron en su natal Guerrero y que actualmente vive de la recolecta de pet.

El “Brody” como es conocido, no dudó en apoyar a Don Chava, mediante el Tik Toker, José García es como se pudo comunicar, con quien fuera uno de sus entrenadores en los inicios de su carrera.

En el video que la leyenda de la Selección Mexicana hizo para su entrenador, se pudo escuchar lo siguiente:

“Chava querido ¿Cómo estás? Soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste, yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus fuerzas básicas”, comentó Campos.

“Gracias Chavita, por eso me llevaste a ese nivel, el mejor portero, gracias Chavita” finalizó Jorge.

Al ver el video, Don Chava se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas tras el gesto de uno de sus mayores descubrimientos.

Jorge Campos en una gala del Salón de la Fama. (ISAAC ORTIZ / Mexsport)

¿Cuánto dinero le regaló Jorge Campos?

Jorge Campos se conmovió tanto al ver a Don Chava que además de mandarle un saludo en video, también le mandó una gran cantidad de dinero.

José García el Tik toker, fue el encargado de hacerle llegar el dinero que Jorge Campos le mandó a Don Chava, el “Brody” le mandó nada más y nada menos que 15mil pesos.

El regalo le fue entregado mediante un balón desinflado con un agujero, mismo donde se encontraban los 15mil pesos.

José García se encargo de darle la sorpresa a Don Chava y ayudarlo a contar billete por billete para cerciorarse que el dinero fue entregado de manera completa.

