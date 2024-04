Félix Fernández en entrevista para un podcast aseguró que a Jorge Campos no le gustaba entrenar y que nunca lo hizo cuando coincidieron en Atlante.

A la pregunta expresa de “¿contigo nunca entrenó, en Atlante? el exportero mexicano dijo que Jorge Campos “era un huevón.

Félix Fernández y Jorge Campos coincidieron como guardametas en los Potros del Atlante en dos ocasiones, primero en el 97 y luego en 2001.

¿Cuáles fueron las palabras de Félix Fernández?

El ex guardameta, Félix Fernández mencionó que a su compañero Jorge Campos, le gustaba jugar de delantero.

“Era un huevón, no le gustaba entrenar, le gustaba jugar de delantero” expresó Félix.

Además Fernández dijo que a él lo llamaron a jugar interescuadras pues a Campos tampoco le gustaba estar en esos partidos.

“Imagínate como era que a mí Menotti nunca me llevó a la Selección pero me llamaba a hacer los interescuadras porque Campos no quería”, concluyó Félix.

En el último Corazón Verde por @Draftea_Mexico, el gran @Felixatlante12 le sacó los trapitos al sol a Jorge Campos 😂. Denle una escuchada aquí https://t.co/sDBjzIdrTh pic.twitter.com/1UcFKN178Z — Martín del Palacio (@martindelp) April 4, 2024

Polémica entre ambos arqueros

No es la primera vez que Félix Fernández recuerda una anécdota que le haya sucedido junto a Jorge Campos.

Fue en el 2020 cuando en una entrevista de Instagram cuando Fernández platicó con Ricardo La Volpe, que fue su entrenador con los potros.

Ambos recordaron que cuando Jorge Campos se quedó sin equipo acudió al entrenar con Félix Fernández en Atlante pero el argentino lo tomó mal.

“Me dijiste nunca más te volveré a entrenar y lo hiciste“ le dijo Fernández a La Volpe.

Ricardo aceptó que dejo de entrenarlo pero lo culpó por no explicarle la situación.